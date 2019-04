Venezuela: ¿qué opinan los líderes internacionales sobre la "Operación Libertad"?

Diversos políticos y líderes internacionales de Latinoamérica respaldaron la iniciativa 'Operación Libertad' que viene liderando Juan Guaidó para ponerle fin al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Acompañado de Leopoldo López, el presidente interino de Venezuela convocó a los ciudadanos a que se unan al movimiento.

"Vamos a la calle. Fuerza Armada Nacional a continuar el despliegue hasta que consolidemos el fin de la usurpación que ya es irreversible. (...) Pueblo de Venezuela: es necesario que salgamos juntos a la calle a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad", dijo.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, volvió a pronunciarse sobre lo que acontece en Venezuela en el marco de la 'Operación Libertad'. En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: "Reiteramos nuestro total apoyo al Presidente Guaidó y democracia en Venezuela. La dictadura de Maduro debe terminar por la fuerza pacífica, y dentro de la constitución, del pueblo venezolano. Así se restablecerán las libertades, la democracia, los DDHH y el progreso en #Venezuela".

El primer presidente de la región en pronunciarse sobre el tema fue el presidente de Colombia, Iván Duque. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario pidió a militares y venezolanos que demuestren su rechazo hacia Maduro uniéndose a este proyecto.

"Hacemos llamado a militares y al pueblo de Venezuela para que se ubiquen del lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro", enfatizó. Añadió que al formar parte de la 'Operación Libertad', los ciudadanos de Venezuela evidencian estar de acuerdo con la "libertad, democracia y reconstrucción institucional, en cabeza de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó".

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, pidió que sus pares del Grupo de Lima se reúnan para concluir cómo apoyarán a Venezuela. "Hago un llamado a todos los países miembros del Grupo de Lima para que hoy continuemos nuestra tarea de apoyo al regreso de la democracia y libertad a Venezuela y definamos de común acuerdo una reunión de emergencia", redactó en su cuenta de Twitter.

Comunicó a través de este medio que, por orden del presidente de Colombia, los países miembros del Grupo de Lima están organizando una reunión de emergencia "a fin de continuar apoyando con decisión el regreso de la democracia y libertad a Venezuela".

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almargo, también pidió a los venezolanos que suscriban la 'Operación Libertad'. "Saludamos la adhesión de militares a la Constitución y al Presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica", escribió en su cuenta de Twitter.

El asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump se dirigió al jefe del Ejército de Venezuela, Vladimir Padrino López, para asegurar que el objetivo de las fuerzas del orden es proteger la Constitución y al pueblo de Venezuela. "(...) Debe apoyar a la Asamblea Nacional y a las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia. Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela", dijo.

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela.