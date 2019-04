Denuncian que régimen de Maduro bloquea acceso a internet en Venezuela tras llamado a protestas

En medio de la crisis en Venezuela, un grupo de militares que apoyan el gobierno interino de Juan Guaidó liberó al líder opositor Leopoldo López como acción de inicio a las que estaban programadas en el marco de la 'Operación Libertad', que busca presionar la salida del régimen de Nicolás Maduro.

Al promediar las 6 de la mañana, hora local, el presidente interino Juan Guaidó junto al liberado Leopoldo López, hizo un llamado a través de sus redes sociales para que la gente salga a las calles a manifestarse como se tenía planeado para este miércoles 1 de mayo.

La medida de represión del gobierno fue bloquear el acceso a internet a través de la empresa operadora CANTV. Esta entre otras acciones. Así se denunció en redes sociales e hizo eco en Estados Unidos desde el Twitter del senador Marco Rubio.

As usual, #MaduroRegime with the help of #China technicians has taken down all social media access inside #Venezuela