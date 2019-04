Se suicidan 21 estudiantes luego de reprobar un examen

El pasado 18 de abril, 21 estudiantes se suicidaron luego que la Junta de Educación Intermedia de la India anunció que los jóvenes habían reprobado el examen para el acceso a la universidad, así lo informó el diario India Today. Se presume que la causa de tantos pruebas erróneas fue un error técnico en el sistema de evaluación.

La Policía de la India y los padres aseguraron que los jóvenes estaban muy deprimidos por el resultado de los exámenes. Entre los suicidios, se confirmó que un joven se arrojó debajo de un tren, mientras que una estudiante se prendió fuego.

Padres y otros estudiantes de la India salieron a marchar tras conocerse la ola de suicidios. Estos sospechan que los malos resultados están provocados por los errores a la hora de corregir los exámenes.

El pasado jueves el Gobierno de la India publicó un informe en el que se confirmó que el sistema para calificar los exámenes tenías graves fallas.

Fox News informó que el primer ministro de Telangana en India, Kalvakuntla Chandrashekar Rao, pidió que se vuelvan a corregir los exámenes de quienes desaprobaron. Además de ello, instó a los estudiantes a no quitarse la vida por desaprobar un examen.

“Cerca de un millón de jóvenes rindieron el examen en febrero y marzo, y alrededor de 350.000 reprobaron”, reseñó el medio citado anteriormente.

En el año 2017, en los meses de septiembre y octubre, 50 estudiantes se quitaron la vida en las ciudades de Telangana y Andhra Pradesh.

As many as 21 students have killed themselves since #Telangana Intermediate Examination results were announced. #ITVideo

