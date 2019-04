Estalla tiroteo cerca de la embajada de Estados Unidos en Haití

Estados Unidos en Alerta. La cuenta oficial de Twitter del Departamento de Estado comunicó sobre un tiroteo cerca de su embajada en Haití alrededor del mediodía. Además, sugirió a las personas que busquen refugio ante la balacera.

"Disparos procedentes de la entrada trasera de la Embajada”, indicó el Departamento de Estado en su cuenta de Twitter para agregar “entra en efecto la orden de refugiarse dentro del recinto de la embajada. Si usted se encuentra en viaje hacia la embajada busque un lugar seguro donde refugiarse", pidió el organismo de Estados Unidos a través de las redes sociales.

#Haiti: Gunfire coming from the rear entrance to the Embassy. Shelter in place is in effect for the Embassy compound. If you are traveling to the Embassy, find a safe area to shelter in place. pic.twitter.com/vyrmuPWR5D