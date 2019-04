Hombre se emociona al encontrar 'curitas' de su mismo tono de piel

Un hombre afroamericano compartió su emoción en Twitter al vivir una situación que, por más simple que parezca, lo conmovió hasta las lágrimas. Inmediatamente, su historia se replicó en las redes sociales y se viralizó a escala mundial.

Dominique Apollon es vicepresidente de investigación de Race Forward, una ONG destinada a crear conciencia sobre el racismo y la importancia de una sociedad con igualdad, motivo por el que decidió compartir su testimonio al encontrar curitas del color de su piel.

“Me costó 45 viajes alrededor del sol, pero por primera vez en mi vida sé lo que se siente tener una curita de mi propio tono de piel. Apenas se puede ver en la primera imagen. De verdad estoy conteniendo las lágrimas", escribió en su cuenta de Twitter.

A través de una serie de publicaciones en Twitter, que ya superan los 550 mil 'Me Gusta' y 106 mil compartidos, Apollon narró que sabía de la existencia de estas curitas, pero que eran muy difíciles de encontrar.

"Esto se sintió como pertenecer. Como sentirse valorado. Tristeza para mi yo más joven y millones de niños de color, especialmente niños negros. Como un recordatorio de innumerables espacios donde mi piel aún no es bienvenida", sostuvo.

It's taken me 45 trips around the sun, but for the first time in my life I know what it feels like to have a "band-aid" in my own skin tone. You can barely even spot it in the first image. For real I'm holding back tears. pic.twitter.com/GZR7hRBkJf