Cenizas de gato 'Pikachú' se convertirán en las primeras en realizar viaje espacial

"Pikachu tendrá una despedida final como ningún gato ha tenido antes". El amor por los pequeños felinos y el espacio de Steve Munt hizo que decidiera darle una sepultura espacial a su mascota, luego de que este falleciera por una complicación diabética.

Él contactó con la empresa Celestis para que dentro de 18 meses los restos del gatito sean parte formen parte del paisaje espacial.

Pikachu, after locating an appropriate cooling source for my Large Hadron Collider. #CatsOfTwitter pic.twitter.com/88RNCJBE9C