Nueva York: alcalde busca prohibir construcción de rascacielos de vidrio y acero

En un intento por reducir el cambio climático, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, busca prohibir la edificación de rascacielos con fachadas de vidrio y acero.

De Blasio anunció dicho proyecto prohibiría estas construcciones como parte del conjunto de medidas para reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero. Medida está proyectada para contribuir con el medio ambiente de cara al 2030.

"Nueva York es el hogar de los más bellos rascacielos en el mundo, pero nuestros icónicos edificios son también la mayor fuente de emisiones de carbono en la ciudad", indicó el alcalde.

El burgomaestre neoyorkino hizo un pronunciamiento sobre la propuesta de acciones ambientales. En esta presentación subrayó que los rascacielos de fachada de vidrio y acero son “increíblemente ineficientes” porque dejan escapa una gran cantidad de energía.

De esta forma recordó que los edificios energéticamente ineficientes son la principal causa de emisiones de efecto invernadero de Nueva York. Asimismo, la propuesta podría llevar a que los edificios de vidrio ya construidos sean adaptados a cumplir con las posibles nuevas disposiciones sobre los sistemas de aislamiento.

“Si una empresa quiere construir un gran rascacielos, sólo podrá usar una gran cantidad de vidrio si hacen todas las otras cosas necesarias para reducir las emisiones, pero la ciudad de Nueva York ya no permitirá levantar edificios que dañen a la Tierra y amenacen nuestro futuro”, indicó De Blasio.

New York City is home to the most beautiful skyline in the world...but our iconic buildings are also the biggest source of carbon emissions in the city.



The time has come for building owners to join our fight against climate change. #GreenNewDeal pic.twitter.com/0UzqNzrvnT