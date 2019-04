Enfermera a punto a morir confesó haber intercambiado a 5000 bebés en 12 años

En África. Una enfermera en el área de maternidad, que ahora está a punto de morir, confesó que durante 12 años intercambió alrededor de 5.000 bebés en el tiempo que trabajó como auxiliar de médico en el Hospital Universitario de Lusaka, en Zambia.

La mujer, de nombre Elizabeth Bwalya Mwewa fue enfermera de dicho hospital entre 1983 y 1995 y según la página web La Saga, fue la que se encargó de entregar a los bebés recién nacidos a los familiares.

Actualmente, Bwalya lucha contra un cáncer terminal, enfermedad que hizo que confesara todos sus delitos, entre ellos, el intercambio de bebés. Además de ello, la misma dijo “haberse encontrado con Dios” y con la convicción de sentirse libre de culpa.

La enfermera dio una entrevista al diario Zambia Observer en la aseguró que pronto morirá y que por ello deseó “confesar mis pecados ante Dios y ante todas las personas afectadas, especialmente las que dieron a la luz en el hospital durante mi servicio. He encontrado a Dios, ahora he nacido de nuevo. No tengo nada que ocultar. En los 12 años que trabajé en la sala de maternidad de la UTH, cambié cerca de 5000 bebés”.

También confesó que burló toda la seguridad del hospital donde trabajaba en Zambia (África). Sin embargo, no contó quien habría podido ser su cómplice en todos sus planes malévolos.

La mujer, pidió a las familias que pudieron verse afectadas por sus fechorías, que revisen los rasgos de sus hijos, ya que probablemente esa persona, por consaguinidad, no forma parte de la familia.

"Si naciste en la UTH entre los años 1983 y 1995 es probable que tus padres no sean tus padres biológicos. Había desarrollado el hábito de intercambiar bebés recién nacidos solo por diversión. Así que mira bien a tus hermanos, si ellos son de piel clara y tú eres moreno, tú eres ese niño y lo lamento mucho”, indicó Elizabeth al medio citado.

Luego de las declaraciones de Bwalya, el Hospital Hospital Universitario de Lusaka (África), aclaró a un medio de comunicación que en la época de los 80 y 90 no tenían a una enfermera registrada con ese nombre, pero, Elizabeth mantuvo su relato y aseguro que las autoridades del centro de salud ocultan la verdad de lo que ocurrió en esos años.

La noticia en África tuvo gran repercusión, sin embargo, muchas personas dicen que el relato "es poco creíble", ya que en ese lapso de tiempo, alguien se tuvo que haber observado el cambio de identidades.