Argentina: dólar llegó a 47,30 y riesgo país supera 1.000 puntos

Argentina está muy cerca del abismo. Con el peso en descenso continuo, caídas de los valores bursátiles y un riesgo país que llegó a rebasar los 1.000 puntos, la jornada del jueves demostró que la crisis de confianza se agudiza. A la creciente incertidumbre política, con el presidente Mauricio Macri bajando en los sondeos y la expresidenta Cristina Fernández mejor situada, se suma el desconcierto económico: pesan dudas sobre la capacidad del gobierno de controlar la inflación.

Los mercados financieros habían abierto con cifras muy alarmantes. El dólar se cambiaba por encima de los 47 pesos, los bancos y empresas energéticas caían más de 10 puntos en Wall Street y el riesgo país (el sobreprecio que exigen los inversores para prestar dinero) sobrepasaba los mil puntos. Para hacerse una idea de la desconfianza internacional, ningún otro país de la región, salvo Venezuela, paga un riesgo país superior a 250.

Las cosas se calmaron un poco al cierre. El dólar quedó en 46,30 pesos y el riesgo país en 950. Pero las señales eran claras, reinaba la impresión de que a Macri se le escapaba todo de las manos. Se estima que en abril los precios aumentarán por encima del 4% y el precio de los combustibles, dolarizado, subirá por la debilidad del peso.

La turbulencia cambiaria se da cuando faltan 6 meses para las presidenciales del 27 de octubre, en las que Macri buscará renovar su mandato hasta 2023.

Mientras tanto, la oposición criticó al Gobierno de Macri después del agudizamiento económico y precandidatos presidenciales consideraron que con ello el Ejecutivo "fracasó", mientras la expresidenta Cristina Fernández mantiene su silencio. "No sientan que la Argentina fracasó, el que fracasó es Macri", afirmó el precandidato del Frente Renovador, Sergio Massa.

Macri acudió a la Casa Rosada y su jefe de gabinete, Marcos Peña, se reunió con varios ministros. No hubo declaraciones. Los rostros reflejaban la tensión del momento. Desde la Casa Rosada se afirma que la causa de las turbulencias económicas y políticas tiene nombre y apellidos: Cristina Fernández. Los sondeos, por ahora, la dan como vencedora frente a Macri. A los mercados financieros y a la mitad del país que no simpatiza con el peronismo les alarma la posibilidad de un retorno de la ex presidenta.

Pero la posibilidad de un “default” argentino existe, con Kirchner o sin ella. Cada vez más economistas expresan su opinión de que los 34.000 millones de dólares a devolver el año próximo suponen una carga excesiva para una economía que sigue en recesión, y que el aumento de la deuda en términos reales (por la devaluación del peso) exigiría recortes presupuestarios casi inasumibles. ❖

Macri culpa a Kirchner, que guarda silencio