Capturan a exoficial del ejército que pagó por ver abusos sexuales de niñas vía webcam

Escándalo por abuso sexual. Un exoficial del ejército del Reino Unido gastó miles de dólares para presenciar, vía cámara web, cómo abusaban de niñas desde Filipinas. En la corte de Croydon Crown de Londres, Andrew Whiddett, de 70 años, admitió haber cometido este delito el último miércoles.

También se declaró culpable de liderar una banda de pederastas montada desde septiembre de 2016. Esta tarde, un juez del Reino Unido ordenó una orden de captura y será sentenciado el próximo 22 de mayo.

Whiddett, quien, luego de dejar el ejército, se dedicó a laborar como contratista privado y jefe de seguridad en la embajada del Reino Unido en Bagdad, había afirmado que su vida correría peligro si los medios publicaban su fotografía, pero estos impugnaron la prohibición.

En total, el acusado realizó 49 pagos por un total de £ 8,584 entre enero de 2015 y julio de 2017, dijo la Agencia Nacional del Crimen (NCA).

This is former Lieutenant Colonel Andrew Whiddett MBE who orchestrated the vile sex abuse of children as young as nine on the internet.

He tried to gag the Press from publishing his photo, citing security risks.

But we challenged and won.

He'll be sentenced next month. pic.twitter.com/lt8JGduCPu