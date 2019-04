"Dios fue creado por los humanos", asegura investigador de la Academia Nacional de Ciencias

Solo dos españoles pertenecen a la Royal Society del Reino Unido. Ginés Morata es uno de ellos. Además de pertenecer a esta organización, el genetista conforma la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

En 2017, viajó a Londres, en Reino Unido, para firmar un libro que se lanzó en 1660. La publicación había sido firmada anteriormente por Charles Darwin, Isaac Newton, Rita Levi-Montalcini y Albert Einstein. De esta forma, fue elegido miembro de la exclusiva Royal Society.

Por su cumpleaños número 74, el diario El País de España conversó con él sobre sus investigaciones y sobre lo que opina del libro "Deconstruyendo a Darwin" cuyo autor es su colega, el periodista y biólogo, Javier Sampedro.

En la entrevista, le consultaron si piensa que Darwin mató a Dios, reflexión que hizo Sampedro en su publicación. "En su libro 'Deconstruyendo a Darwin', el periodista y biólogo Javier Sampedro, que trabajó con usted en la década de 1980, decía que Darwin mató a Dios. ¿Lo comparte?", fue la pregunta.

Ginés Morata respondió que esa afirmación era una perspectiva. "Dios es una creación humana. Dios no nos ha creado a nosotros: los humanos hemos creado a Dios", dijo. Sustentó que Darwin desmiente las características que los creyentes le asignan a Dios.

"Darwin te hace ver que muchos de los atributos que tú dabas a Dios no eran de Dios, sino que es una cosa mucho más simple. En ese sentido, lo mata. No sé si yo utilizaría esa expresión pero, efectivamente, uno de los grandes logros de Dios era hacer no sé cuántos millones de especies en siete días. Pues es que no tiene nada que ver", explicó.

Comentó que se encuentra estudiando el origen de los tumores en las moscas manipulando genes que producen cánceres en humanos. Según Ginés Morata, los descubrimientos sobre el organismo de las moscas pueden ayudar a entender la forma en que se generan tumores en las personas.

"Y otra línea, que veremos si podemos mantener por cuestión de financiación, es la regeneración de órganos. Si a un anfibio le cortas un apéndice, generalmente lo regenera. Pero si se lo haces a un mamífero, a un ratón o a un humano, no le crece. Este tipo de cosas las estamos estudiando en moscas también".