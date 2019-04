Kahhat sobre intervención militar en Venezuela: “Al chavismo le conviene hacer creer que la amenaza es real”

Por Estéfany Luján

Juan Guaidó señaló en diversas ocasiones que él está dispuesto a autorizar una intervención militar extranjera en Venezuela. Sin embargo, el internacionalista Farid Kahhat señala que una posible escalada armada, a la que considera improbable, desencadenaría una ola de refugiados sin precedentes que escaparían de la muerte y el caos hacia el Perú y Colombia. Además, explica que el chavismo aprovecha el discurso de amenazas para presentar una imagen de salvadores de la patria.

Precisamente, cuando Washington insistía con el discurso de una escalada armada para Venezuela, Moscú envió un centenar de técnicos militares a Caracas a finales de marzo. Un desafío inusual que ni siquiera tuvo a lugar durante la Guerra Fría, según dijo el analista de temas internacionales.

En entrevista para La República señaló que la presencia militar rusa en Venezuela no es la que frena a Estados Unidos a invadir militarmente, sino el alto costo humanitario y la falta de respaldo internacional.

Sorprende que Rusia haga un desafío directo a Estados Unidos con el envío del centenar de militares a Venezuela. ¿A qué se debe este cambio?

Rusia es el principal abastecedor de armas de Venezuela y la venta de armas implica que debes vender refuerzos o repuestos al otro país, le das asesoría técnica, repotencias sus equipos cuando se vuelvan obsoletos. Implica un vínculo de largo aliento.

Además, Rusia tiene inversiones en Venezuela. Tiene intereses que mantener, pero por otro lado, como está en una competencia con EE.UU. por influencia en distintas regiones del mundo hace algo que es bastante inusual. Ni siquiera en la Guerra Fría la Unión Soviética se inmiscuía a ese nivel en países de esta región, pero claro, eso hay que ponerlo en contexto de una amenaza explícita sobre la posibilidad del uso de la fuerza por parte de Washington.

Entonces, no es que la presencia rusa y el armamento que venden vaya a hacer una diferencia significativa, pero es una señal que eleva el costo de un eventual empleo de la fuerza por parte de Estados Unidos.

Aviones militares rusos junto a cerca de un centenar de técnicos de las FF.AA. aterrizaron en Venezuela a finales de marzo. Foto: Difusión.

¿Pero frena a Estados Unidos? Porque usualmente está manifestando el posible uso de la fuerza con Trump diciendo que mantiene “todas las opciones”, incluso cuando los militares rusos ya estaban en Venezuela, EEUU dijo explícitamente que los “rusos pagarían un precio”. Incluso después de estas amenazas Venezuela anunció la llegada de más militares.

Nunca creí que fuera muy probable la amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela porque pensé que iba a ser demasiado costoso y la presencia de Rusia en Venezuela hace que el costo sea aún mayor.

Sobre el “costo” que tendría que pagar Rusia, en realidad ya está bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por la ocupación y anexión de Crimea. No es que recién va a empezar ese proceso, eso ya está en marcha, pero habría que decir que Moscú en aspectos económicos sí ha cedido ante la presión norteamericana, por ejemplo, Gasprom, la empresa de gas rusa con participación mayoritaria del Estado ha recortado sus vínculos con PDVSA para no ser víctima de sanciones de Estados Unidos.

Juan Guaidó en sus marchas alentaba la medida y decía voy a invocar el artículo 187, hasta que Estados Unidos dijo, a través de Elliot Abrams dijo que aún es “prematuro”, aún así él siguió con el discurso ¿Existe la posibilidad de la escalada militar?*

Pongamos algo en claro, esa decisión la tomaría Estados Unidos, no Juan Guaidó. Las tropas norteamericanas no obedecen las órdenes de un presidente, lo sea o no dicho sea de paso, de otro país. Si hay una decisión de intervenir va a ser del gobierno de Trump, no una decisión de Guaidó. Él pretendería darle un halo de legitimidad diciendo que, finalmente, fue el gobierno legítimo de Venezuela el que invitó a tropas norteamericanas a su país, pero la decisión no depende de él.

Pero, primero, eso tendría un costo muy alto a nivel humanitario y, probablemente, un flujo de refugiados, que hay que decirlo claro, no van a ir a Estados Unidos ni Brasil, van a venir a Colombia y el Perú. A ver si quienes proponen una invasión a Venezuela están dispuestos a recibir a 700.000 venezolanos más.

En diversas manifestaciones, Juan Guaidó dijo que en el debido momento, haría uso del artículo 187 de la Constitución venezolana, la que autoriza intervención militar extranjera, pero luego retrocedió. Foto: AFP

Colombia y Brasil son dos de los países que más se han implicado en este conflicto. Incluso, Bolsonaro dijo que consultaría al Congreso en el caso de que EE.UU. autorice una intervención militar, pero a la vez Colombia recibió una especie de llamado de atención de Rusia.

No solo es que el costo de intervenir es grande, habría que recordar que incluso si derrotan con facilidad al Ejército de Venezuela, hay grupos irregulares armados, hay grupos criminales armados, puede haber resistencia de los soldados cubanos que están en territorio venezolano, pues Estados Unidos, al igual que en Irak, sufriría el mayor número de bajas no como producto de la invasión inicial sino al momento de tener que ocupar el país intentando restablecer alguna semblanza de orden, mientras enfrenta una insurgencia armada.

Entonces, yo no creo probable una intervención militar, como digo, si además esa intervención tuviera que enfrentar soldados de Rusia o pudiera crear bajas entre soldados rusos eso hace que el riesgo de una intervención sea mayor. Aún menos probable, pero lo que hace improbable la intervención es el costo que tiene bajo cualquier circunstancia.

Al final la presencia de Rusia no es lo que hace la diferencia fundamental.

En cuanto a la improbabilidad de la intervención militar también entra en juego la comunidad internacional…

No hay respaldo para una acción militar.

Salvo Brasil y Colombia, que antes era más frontal, pero ahora van más por el lado de las elecciones libres.

Incluso en el caso de Brasil, hay divisiones internas en el gobierno con respecto al tema.

El vicepresidente está en contra.

Exacto, el vicepresidente que es un militar en retiro está en contra. Y probablemente, él tenga más vínculos con las Fuerzas Armadas que el propio Jair Bolsonaro.

Es decir, en el plano internacional, solo están Estados Unidos y Juan Guaidó con el discurso de la intervención militar. Incluso EEUU retrocedió con las declaraciones de Abrams.

Una cosa es decir no descartamos ninguna posibilidad y otra cosa es decir que el uso de la fuerza sea el escenario más probable, que no lo descarten no quiere decir que tengan una probabilidad más o menos elevada.

Entonces, a pesar de que el contexto geopolítico no ayuda a esta posibilidad, por qué Guaidó usó como estrategia el alentar, mencionar ante la población esto reiteradas veces.

Es una forma, el problema es que para intimidar a los militares y presionar a parte de ellos para que abandonen al régimen de Nicolás Maduro, la amenaza tendría que ser creíble. Yo creo que es una amenaza poco creíble en este momento.

Pongámoslo en perspectiva, si tú vas a invadir un país del tamaño de Venezuela, con una población más o menos igual de grande que el Perú y un ejército con centenares de miles de efectivos, si quieres ocupar un país que tiene más de un millón de kilómetros cuadrados de extensión, vas a tener que involucrar una fuerza militar de más de 100 mil hombres, y una movilización de ese tipo de fuerza en las cercanías de Venezuela no puede ocultarse. Veríamos los preparativos para una invasión de ese tipo y esos preparativos en estos momentos no existen.

Aún así, a pesar de que la intervención militar es improbable, el chavismo trata de responder a la ‘amenaza’ con sus ejercicios militares.

Al chavismo le conviene hacer creer que la amenaza es real, ellos hacen lo que ha hecho Cuba durante décadas, decir que tus problemas no son culpa tuya sino son culpa de las sanciones económicas, cosa que es real en su caso y la amenaza militar de terceros.

Y claro, se ponen en el rol de los defensores de la patria frente a la invasión de un ejército extranjero. Entonces, ese es un discurso que le conviene al chavismo, pero no creo que ellos piensen que la posibilidad de una invasión sea real.

Entonces el discurso de la intervención militar resulta contraproducente para la oposición.

Yo creo que sí. El problema de Juan Guaidó es que apostaron todo a la caída del régimen en un plazo perentorio y ya pasaron más de tres meses y el régimen de Nicolás Maduro no cae. Entonces, se va quedando sin opciones, salvo una negociación. Es cierto que en el pasado el gobierno no negoció de buena fe y solo ganó tiempo.

Pero, precisamente porque ahora está bajo sanciones mucho más costosas que cualquiera que haya tenido que enfrentar hasta ahora, en un contexto en el que la economía ya está virtualmente en colapso, creo que en estas circunstancias el régimen sí tendría incentivos para una negociación en serio, si como producto de esa negociación pudiera lograr el levantamiento de las sanciones.

Ejercicios militares

Pero, es precisamente Juan Guaidó quien se rehúsa a aceptar las negociaciones, precisamente porque antes fue una estrategia para que el chavismo se perpetúe en el poder.

Pero, si las sanciones continúan y el régimen no cae, la situación del país es tal que tarde o temprano va a empezar otra oleada de refugiados. Y ahí quiero ver cuál será la reacción de los países de la región, sobre todo países como Colombia y Perú que son los principales receptores de venezolanos que huyen de la miseria y la persecución.

Va a llegar un momento en el que si el régimen no cae, que es la apuesta de Juan Guaidó y de Estados Unidos, la única alternativa que evite un desastre humanitario sería una salida negociada, en donde el régimen acepte un gobierno de transición que convoque a elecciones en un plazo establecido de antemano.

Cuánto tiempo debe pasar para que esta negociación se concrete.

El punto es que la crisis humanitaria no va a sino empeorar y el régimen no da síntomas de estar en su debacle.

Pasa el tiempo y no hay síntomas del resquebrajamiento del régimen de Nicolás Maduro, la única forma de evitar un desastre humanitario será algún tipo de negociación.

Como menciona, ahí intervienen las Fuerzas Armadas, en el caso de Venezuela los militares, salvo los que se fueron a Colombia, al menos el alto mando no da señales de querer apoyar a Juan Guaidó, quizá por sus intereses que mantienen con el chavismo.

Y porque temen que podrían terminar en la cárcel si el régimen cae. Por eso necesitan una negociación, para negociar el futuro de su pellejo, por decirlo claramente. Yo no veo indicios de algo así.

Pero, cuando digo resquebrajamiento hablo de mandos que están en Venezuela y que abandonan al régimen. No de militares que se van al extranjero.

En cuanto a la tensión de poder entre Estados Unidos y Rusia, cree que podamos comparar la situación con la crisis de los misiles de Cuba.

No, estamos a ese nivel de tensión. La crisis de los misiles fue distinta por varias razones, la Unión Soviética era una potencia que disputaba influencia mundial a Estados Unidos. Rusia tiene un gasto militar que no llega ni a la décima parte del gasto militar norteamericano, hoy en día.

El de la URSS era mucho mayor, la economía rusa no es ni la décima parte de la economía de Estados Unidos y Rusia no tiene bases militares en todo el mundo, en muchas partes del mundo como en algún momento tuvo la Unión Soviética.

Venezuela no está tan cerca de EE.UU. como Cuba. No hay armas nucleares rusas apuntando a Estados Unidos. No estamos a ese nivel, la presencia militar rusa todavía es muy pequeña.

Si Rusia por ejemplo colocara baterías antiaéreas sofisticadas en Venezuela, eso sería una escalada, pero no estamos a un nivel muy alto.

Nuevamente, en el tema de la confrontación de ambas potencias, en el imaginario social se alienta este simbolismo de que estamos ante una especie de nueva Guerra Fría.

Yo creo que sí estamos en algo parecido, pero en un nivel mucho más bajo. ¿Por qué era Guerra Fría? Porque la alternativa era una guerra termonuclear, entonces no había una confrontación militar directa como creo que no la va a haber ahora, pero había conflictos por tener influencia en distintas partes del mundo, como ahora en Venezuela.

El único punto es que Rusia no es una potencia con un poderío comparable al de la URSS ni con una capacidad de desplegar fuerzas armadas fuera de su territorio comparable al de la Unión Soviética. Esa es la diferencia.

En el presente efectivamente hay un grado de tensión entre Rusia y la OTAN, pero no es al nivel comparado con el de la Guerra Fría.

Venezuela no es comparable, por lo menos no ahora, a lo que ocurrió en Cuba con la crisis de los misiles.

En el tema de las negociaciones, hay posibilidad de que Rusia al momento de que se logre este acuerdo de transición se siente a la mesa a conversar con EEUU y el nuevo gobierno por el tema de sus intereses.

Sí, pero lo esencial es la negociación entre venezolanos, pero efectivamente Rusia y China esperan que sus intereses en Venezuela sean respetados sea cual sea el desenlace de la crisis política.

De algún modo u otro van a tratar de que sus intereses sean respetados.

Entonces, por qué se produce este desafío tan directo

Porque Estados Unidos quiere derrocar al régimen de Nicolás Maduro y la simple caída del régimen no les garantiza la vigencia de sus intereses en Venezuela, en un nuevo contexto.

Si simplemente el régimen colapsara sin ninguna negociación no sabrían a qué atenerse.

Entonces, ellos también utilizan el discurso de la intervención militar para asegurar el tiempo necesario para mantener sus intereses.

Lo que quieren es mantener a flote al régimen mientras no haya una negociación, quieren evitar el colapso del régimen de Nicolás Maduro. Solo aceptarían, creo, bueno no depende de ellos. Bueno, no tendrían problemas si el régimen llega a su fin con el producto de un acuerdo, pero sí tienen problemas con la idea de que sea simplemente derrocado.

En redes sociales los ciudadanos de a pie hacen mucho llamado al tema de la intervención militar, es como si los venezolanos creyeran que es la solución más sencilla.

Tienen una idea equivocada de lo que podría implicar la intervención militar, o sea, esto no sería Panamá. Ellos creen que esto sería similar a lo que sucedió en 1989, que es una intervención que provocó cientos y no miles de muertes terminó en muy poco tiempo y se restableció el orden con relativa facilidad, pero la situación de Panamá no era, ni por asomo, como la situación de Venezuela.

Primero, no era tan mala económicamente, pero, segundo, Panamá apenas si tenía algo de poder en su ejército.

En Venezuela hay una fuerza militar relativamente poderosa, hay alrededor de 1000 soldados cubanos, hay técnicos militares rusos, hay grupos irregulares armados, hay grupos criminales fuertemente armados. Además, es un país mucho más grande en población y territorio que Panamá.

Incluso si el régimen cayera rápido, cosa que sí es probable, restablecer el orden sería muy costoso y tomaría mucho más tiempo.

* Juan Guaidó señaló que invocarían el artículo 187 de la Constitución de Venezuela, la misma que establece la autorización de una intervención militar extranjera. Sin embargo, en entrevista a Clarín realizada a mediados de este mes señaló que descartaba la medida, nuevamente.