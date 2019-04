Crean una máquina que lee y traduce en palabras señales cerebrales [VIDEO]

Un grupo de científicos de la de la Universidad de California, en San Francisco, Estados Unidos, lograron desarrollar un decodificador capaz de convertir las señales cerebrales en palabras, con la finalidad de permitir devolverle la capacidad de habla a aquellas personas que la perdieron por algún accidente o enfermedad degenerativa.

De acuerdo al estudio sobre este interfaz, publicado por la revista Nature, el dispositivo podrá reproducir el habla -traduciéndolo en palabras- a partir de señales cerebrales provocadas por los movimientos de la mandíbula, la laringe, los labios y la lengua, gracias a sensores conectados directamente a la corteza cerebral de las personas.

Según explicó el equipo de investigadores en el estudio, publicado este miércoles, para lograr los resultados de este invento, registraron con electrodos intracraneales la actividad cortical del cerebro de cinco voluntarios mientras pronunciaban varios cientos de oraciones en voz alta, frases sencillas en inglés escogidas por su fonética como «The proof you are seeking is not avalaible in books» (La prueba que estás buscando no está disponible en los libros) o «Ship building is a most fascinating process» (La construcción de barcos es un proceso fascinante).

Los especialistas lograron reconstruir el habla en dos etapas. En la primera, los autores decodificaron las señales cerebrales responsables de los movimientos que realizan los órganos para el habla y los transformaron en oraciones habladas. En las pruebas, los oyentes pudieron identificar y transcribir fácilmente el discurso sintetizado.

“Nuestro objetivo a largo plazo es crear una técnica para restablecer la comunicación en pacientes que no pueden hablar, ya sea por problemas neurológicos como accidentes cerebrovasculares o enfermedades como ciertos tipos de cáncer”, explico a la agencia de noticias AFP Edward Chang, de la Universidad California (UCSF), uno de los autores del estudio.

Si bien, ya hay dispositivos que ayudan pacientes que han perdido la capacidad de habla a componer palabras letra por letra mediante movimientos de los ojos o la cabeza, estos son muy lentos, pues reproducen unas 10 palabras por minuto, en vez de las 150 que emite una persona cuando se está en facultades.

Según señalaron los autores de la investigación, esta técnica está en sus primeros pasos y su implementación tardará, pero esperan que beneficie a muchas personas.

“La conclusión principal de nuestro estudio demuestra que es posible reconstruir el habla a partir de la actividad cerebral”, asegura Chang.