Condenan a 40 años de cárcel a hombres que montaron una granja para abusar de animales

La justicia de Estados Unidos condenó de 20 a 40 años de prisión a tres hombres que se declararon culpables de haber abusado sexualmente de todas las hembras de una granja que montaron hace 5 años atrás en el condado de Cleanfield, en Pensilvania.

Según la Fiscalía de Pensilvania, los tres tipos violaron a por lo menos unos 12 animales de granja entre caballos, cabras, vacas y perros varias veces por semana durante cinco años.

Los acusados Matthew Brubakes, de 31 años, Terry Wallace, de 41, y Marc Measnikoff, de 34, fueron denunciados por uno de sus vecinos que montó su improvisada granja cerca de ellos y evidenció el abuso sexual al que eran sometidos los animales en el condado de Clearfield.

El mismo testigo dio aviso a las autoridades de los Estados Unidos y ayudó con la captura de los acusados, según precisa el Daily Mail.

La Fiscalía de Pensilvania acusó a Matthew Brubakes, Terry Wallace y Marc Measnikoff de haber abusado de por lo menos nueve animales hembras de su granja, una vaca, una cabra y perros.

Marc Measnikoff sostuvo que en varias oportunidades abusó de los caballos, pero nunca de los perros que habían en la granja.

Los tres hombres de Clearfield se declararon culpables de los 730 cargos de delitos menores de sexo y crueldad con animales que se les imputaba.

La defensa de los tres abusadores pidió al juez de los Estados Unidos que no imponga una pena severa con ellos, pues el delito que habían cometidos no había sido en contra de seres humanos, sino de animales.

El juez describió el caso como uno de los comportamientos "más repugnantes y despreciables" que se haya visto en el condado.

Se sabe que los imputados grababan el abuso sexual al que sometían a los animales de granja, pero la Fiscalía no pudo determinar a dónde fue a parar ese material gráfico. El caso causó gran conmoción en los Estados Unidos.

#BREAKING: Matthew Brubaker, 31, Terry Wallace, 41, and Marc Measnikoff, 34, have all been sentenced to 20 to 41 years in state prison with additional probation. https://t.co/gC9MKehu8g