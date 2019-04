Reino Unido: pastilla de éxtasis con la imagen de ‘Donkey Kong’ mata a niño de 13 años [FOTOS]

La muerte llegó como un juego para Carson Price, de 13 años, quien ha terminado con su vida de manera trágica tras comer una pastilla de éxtasis con la cara de Donkey Kong, el famoso personaje de Nintendo.

Es así que las autoridades de Gwent, en Gales, ha hecho de dominio público una advertencia acerca de la distribución de esta peligrosa droga que ya se ha llevado la vida un menor de edad.

La peligrosa droga de Reino Unido tiene el precio de dos libras, por lo que los niños no pueden acceder a ella de manera fácil, tal como pasó con Carson Price, quien el pasado viernes 10 de abril fue hallado sin vida en un parque cercano la ciudad Caerphilly, al sur de Reino Unido. El niño de 13 años fue llevado a un hospital rápidamente, pero en el camino se confirmó su muerte.

Nick McLain, superintendente, expresó: “Nuestro consejo a todos los miembros de la sociedad que tengan estas pastillas en su poder es que sencillamente no las consuman. Si ya has consumido Donkey Kong y no te sientes bien, busca ayuda mediática de inmediato”. Nick McLain incita a los padres de familia a tener una comunicación más estrecha con sus hijos y trasmitirles los peligros de esta droga mortal.

Y agregó: "la comunidad nos está diciendo que su preocupación sobre esta droga no para de crecer y queremos hacer todo lo posible para que las personas tomen conciencia de sus peligros".En otra orilla, otro hombre de la ciudad de Caephilly, en Reino Unido, también ha sido internado luego de ingerir la peligrosa droga. A ello se suma la detención de un niño de 14 años que es sospechoso de ser el distribuidor de la sustancia ilícita y ya ha sido interrogado por la Policía de Reino Unido.