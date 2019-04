Despertó tras 27 años en estado vegetativo y dice el nombre del hijo que salvó en accidente

Un accidente automovilístico en 1991 dejó a Munira Abdulla en estado vegetativo, sin embargo, su hijo nunca perdió la esperanza de que su madre despertara. Y así fue, luego de 27 años la mujer, residente en Emiratos Árabes, logró despertar del coma para asombrar al mundo con su caso.

Munira Abdulla tenía 32 años cuando sufrió una lesión cerebral traumática después de que el auto en el que viajaba fuera golpeado por un autobús cerca de Al Ain en 1991.

El día del accidente, ella estaba recogiendo a su hijo Omar de cuatro años en su escuela de Al Ain, Emiratos Árabes. Según recordó Omar en diálogo con The National, Munira Abdulla lo protegió ese día salvándole la vida, pues él solo sufrió algunos moretones. "Mi madre estaba sentada conmigo en el asiento trasero. Cuando vio venir el choque, me abrazó para protegerme del golpe".

Munira estaba sentada en el asiento trasero del automóvil con su hijo cuando, aproximadamente a las 4 de la tarde, un autobús escolar se estrelló contra el automóvil en el que viajaban.

Los servicios de emergencia tardaron horas en llegar. Finalmente, cuando llegó la ayuda, la trasladaron al hospital, donde los médicos dijeron que estaba en estado vegetativo, que no reaccionaba, pero que podía sentir dolor.

En el hospital, en estado vegetativo, fue alimentada a través de un tubo, sometida a terapia física para evitar que sus músculos se deterioraran. En este centro hospitalario de Emiratos Árabes, Munira Abdulla fue atendida durante años.

Sin embargo, en 2017 la de familia de Munira Abdulla recibió una subvención del Príncipe Heredero de Abu Dhabi, Sheikh Mohamid bin Zayed, para llevarla a Alemania.

El Crown Prince Court se enteró de su caso y pagó una subvención para el tratamiento en Alemania. Foto: AFP

Omar dijo que en ese entonces comenzó a ver mejoras en la condición de su madre. Un año después, en junio de 2018, Munira sorprendió al equipo médico cuando se despertó.

"Ella estaba haciendo sonidos extraños y yo seguía llamando a los médicos para que la examinaran, me dijeron que todo era normal", dijo Omar.

“Luego, tres días después, me desperté con el sonido de alguien que me llamaba por mi nombre. ¡Fue ella! Ella me llamaba, yo volaba de alegría; Durante años he soñado con este momento, y mi nombre fue la primera palabra que dijo”, agregó.

El conmovedor caso no solo ha sorprendido en Emiratos Árabes, sino también en otros países, donde algunos lo califican como un "milagro".