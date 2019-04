Mujer iba a ser asaltada en vía publica cuando grababa a su hija de dos años [VIDEO]

El hecho ocurrió en Argentina, cuando una mujer grababa a su hija en medio de la calle mientras la pequeña caminaba por las calles de San Miguel de Tucumán, sin saber lo que iba a ocurrir.

En medio de la grabación en Argentina, la madre fue atacada por motochorros, que casi es asaltada. El incidente dejó en pánico a los protagonistas.

Lorena caminaba por las calles de Túcuman junto a su esposo y su hija, a la casa de su suegra. La niña estaba disfrazada de coneja para sorprender a su abuela.

A pocos metros de la casa de la abuela, Lorena sacó el teléfono para grabar la reacción de la abuela cuando llegara la pequeña a su casa vestida de conejita de pascua.

"¿Cómo se le dice a la abuela? ¡Sorpresa!", le decía Lorena a su hija en el video, justo detrás de la niña aparecieron dos hombres que amenazaron a Lorena con una pistola.

“Estábamos a punto de llegar a la casa de mi suegra para almorzar. Íbamos a entrar cuando dos personas me sorprendieron y me dijeron que me iban a pegar un tiro. Fue algo horrendo, una situación espantosa", aseguró.

La mujer le gritó al esposo que iba más adelante y le pidió, desesperadamente, que abriera el edificio donde vivía su suegra para encerrar a la niña. Ambos arrojaron los celulares hacia el edificio y cuando giraron su cabeza ya los delincuentes ya se habían fugado.

"Afortunadamente, el celular pudo grabar el video y después pudimos hacer unas capturas para poder identificarlos", se consoló la mujer.

Este lunes, Lorena acudió a la Brigada de Investigaciones de Tucúman junto a su esposo para realizar la denunciar del ‘intento de asalto’.