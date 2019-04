Argentina fue expulsada de una discoteca por llevar un pañuelo verde

“Anoche me echaron de un boliche. No, no estaba haciendo nada ilegal. Solamente tenía mi pañuelo verde atado a la riñonera”, escribió Juliana Santosi en su cuenta de Twitter. La joven de Argentina contó cómo los guardias de seguridad la retiraron del local.

De acuerdo al relato de la joven argentina en Twitter, ella fue junto a un amigo a la discoteca Clip, un lugar ubicado en Mar del Plata. Ellos llegaron aproximadamente a las 5:00 a. m. y desde el inició comenzaron los problemas.

Anoche me echaron de un boliche. No, no estaba haciendo nada ilegal. Solamente tenía MI PAÑUELO VERDE atado a la riñonera. Voy a contar cómo fue con el objetivo de que se la bronca se vuelva colectiva y el repudio también. — Juliana (@julisantosi_) 18 de abril de 2019

Juliana cuenta que “cuando estamos ya en la puerta por pasar, el patova (guardia de seguridad) me dice: tienes que sacarte eso”, mientras señalaba el pañuelo verde a favor del aborto.

Según explicó y relató en Twitter, le sorprendió que la obligaran a quitarse el pañuelo a favor del aborto legal. Al ver que no la iban a dejar entrar y reunirse con los demás, decidió sacarlo y guardarlo en la riñonera.

Una vez dentro de Clip, la ató nuevamente a su riñonera. Para ella y su amigo la actitud que tuvo el hombre de la entrada era reprochable y no tenía por qué esconder el pañuelo verde. Sin embargo, a los pocos minutos dos guardias de seguridad se acercaron a ella. Esta vez, les dijeron “se tienen que ir”, de acuerdo a lo que Juliana compartió en Twitter.

Expulsaron a Juliana por llevar un pañuelo verde.

Tras publicar lo que le había ocurrido en Clip, muchos usuarios de Twitter le respondieron que escenas parecidas han ocurrido en el mismo lugar anteriormente. Juliana declaró al diario de Argentina Clarín y explicó que es la primera vez que le sucede algo así.

“Encima el lugar se presenta como progre, gay friendly y todo eso y te hacen algo así. Me dijeron que era para que no se generaran situaciones de violencia y nadie me había dicho nada por un pañuelo”, contó al medio local.

Pañuelazo

En redes sociales, se comparte una imagen invitando a las personas a participar de un pañuelazo a causa de lo que le ocurrió a Juliana. “Nuestra compañera fue doblemente discriminada por usar pañuelo verde: le impidieron el acceso a un boliche y cuando pudo entrar -previo a quitarseló- fue expulsada del local porque lo exhibió nuevamente. Por eso este martes nos sumamos al pañuelazo”, explicó Géneros y Disidencias en Twitter.