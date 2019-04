Sri Lanka: condena mundial a los atentados durante el Domingo de Resurrección

Las condolencias y los llamados a defender la libertad religiosa se multiplicaron en el mundo en reacción a los sangrientos atentados de este domingo en Sri Lanka contra tres iglesias católicas, donde los cristianos celebraban la Pascua, y varios hoteles.

El papa Francisco expresó su "tristeza" ante estos "graves atentados, que precisamente hoy, día de Pascua, trajeron duelo y dolor a varias iglesias y otros lugares de reunión en Sri Lanka" y se declaró cerca de "todas las víctimas de una violencia tan cruel".

El mandatario Donald Trump envió en un mensaje en Twitter las "sentidas condolencias de la gente de Estados Unidos a la de Sri Lanka". "¡Estamos listos para ayudar!" agregó.

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help!

El presidente keniano Uhuru Kenyatta garantizó su "apoyo total [...] para trabajar juntos y combatir el demonio del terrorismo".

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresó su "horror" y su "tristeza" ante estos atentados contra personas que "fueron pacíficamente a misa o que visitaban ese hermoso país".

"Estos actos de violencia en este día sagrado son actos de violencia contra todas las creencias", afirmó por su parte la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

It was with horror and sadness that I heard of the bombings in #SriLanka costing the lives of so many people. I offer my heartfelt condolences to the families of the victims who had gathered to worship peacefully or come to visit this beautiful country. We stand ready to support.