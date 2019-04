Mochilero acusado de robo vuelve a casa: policías cortaron sus rastas en prisión

Un mochilero británico, arrestado en Tailandia por un aparente robo, volvió a casa para celebrar las fiestas de Pascua. Chris Dodd, de 29 años, pasó 10 días en una prisión de ese país, tras ser acusado de sustraer un teléfono celular.

De acuerdo a su manifestación, todo fue un malentendido: mientras caminaba por el estacionamiento del aeropuerto de Chiang Mai, vio un móvil en el piso y lo recogió “para tratar de encontrar a su dueño”. Esto, según la ley de Tailandia, se considera robo.

Chris miró al alrededor, pero no había nadie, de modo que decidió llevarlo consigo a su hostel y localizar al propietario desde allí. Poco después de llegar, apareció la policía para arrestarlo: lo habían visto en el circuito cerrado de cámaras de vigilancia.

El joven permaneció en una prisión de Tailandia, donde le cortaron sus rastas, más de una semana antes de que su familia recaudara 20 mil euros y contratara a un abogado para que lo liberaran bajo fianza.

"Me desnudaron, me enviaron, me dieron una manta. Luego, lo siguiente que sabes es que te llevan a las celdas donde albergan grandes cantidades de personas”, contó a la BBC.

"Nadie hablaba inglés. Fue realmente intimidante. Solo tienes que luchar por un espacio en el piso y tienes las piernas de la gente sobre ti".

En principio, Chris Dodd recibió cinco años de prisión, pero los cargos en su contra finalmente fueron eximidos. En declaraciones a la BBC, detalló que su abogado lo instó a salir de Tailandia inmediatamente después de que la fiscalía abandonara el caso hace tres días.

Chris voló a Londres el viernes por la tarde y regresó a casa con una fiesta planeada en el club de su padre, Mike.

“Es un gran alivio ser honesto contigo. Su madre y su novia han estado allí con él recientemente y fue una experiencia emocional cuando todos regresaron”, contó su progenitor.

Chris había estado viajando por el sudeste asiático durante varios meses y debía regresar al Reino Unido el 14 de marzo cuando encontró el teléfono móvil. Incluso entonces lo colocaron en una lista de exclusión aérea y le confiscaron su pasaporte.

También se le ordenó ir a la corte cada 12 días para verificar el progreso de su caso.