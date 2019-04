Ocho explosiones dejan al menos 208 muertos y 469 heridos en Sri Lanka

En Sri Lanka, se registraron explosiones simultáneas en cuatro hoteles, un complejo residencial y tres iglesias, donde varios creyentes celebraban el Domingo de Resurrección por Semana Santa, que dejaron al menos 207 muertos y 469 heridos.

Los primeros atentados sucedieron hoy a las 8:45 de la mañana (hora local) en Kingbury Hotel, Shangri-La, el Cinnamon Grand Colombo, y las iglesias de Colombo, Katana y Batticaloa.

Los medios locales han difundido imágenes que muestran una de las iglesias con el techo semidestruido, escombros y cuerpos esparcidos socorridos por la gente.

En la tarde, una séptima explosión destruyó una pensión ubicada a 100 metros del zoológico de Dehiwala, en el sur de Colombo, dejando al menos dos muertos, según el representante de la Policía de Sri Lanka, Ruwan Gunasekara.

Minutos después, ocurrió una octava explosión en un complejo residencial en Dematagoda, en Colombo. Según AFP, esta tragedia provocó la muerte de tres policías y el autor sería un kamikaze.

Las redes sociales se encuentran bloqueadas para contrarrestar la información falsa y el gobierno declaró toque de queda indefinido y estado de emergencia.

BREAKING: Over 380 people wounded in Sri Lanka church bombings #srilanka stay safe avoid public places. pic.twitter.com/gMym3CzRSe

"Por favor, permanezcan en calma y dentro de las casas. Hay muchas víctimas, incluidos extranjeros", publicó el ministro de Sri Lanka para las Reformas Económicas y la Distribución Pública en su cuenta de Twitter, tras visitar los primeros lugares afectados.

Después de convocar una reunión de emergencia, la autoridad calificó lo que vio en las zonas afectadas como "horribles".

"He visto miembros amputados esparcidos por todos lados. Equipos de emergencia están desplegados en su totalidad en todos los puntos (...). Hemos llevado muchas víctimas al hospital, esperamos haber salvado muchas vidas", dijo.

Maithripala Sirisena, presidente de Sri Lanka, pidió a los ciudadanos, en un mensaje a la nación, que mantengan la calma y que "no se dejen engañar por rumores".

Explosions have been reported at two churches in Sri Lanka as Christians celebrate Easter #SriLanka pic.twitter.com/Ka0IQrz9J5