Donald Trump acudió a su chequeo médico anual y lo hará público

BBC Mundo. Donald Trump tuvo este viernes cita con el médico. Se trató de una visita rutinaria que forma parte de una tradición que, aunque no es obligatoria, han practicado los gobernantes de Estados Unidos desde finales del siglo pasado: someterse a un chequeo médico y hacer públicos sus resultados.

Las circunstancias en las que Trump se hizo su primer chequeo en el Centro Médico Militar Walter Reed, en Maryland, no deja de ser peculiar. A sus 71 años, es el mandatario de mayor edad que llegó a la Casa Blanca, y desde que saltó a la arena de la política su salud ha sido objeto de numerosas conjeturas.

Su supuesta dieta de comida rápida, su sedentarismo, su aparente sobrepeso y la práctica de golf como único ejercicio conocido genera cuestionamientos sobre su salud. El médico de la Casa Blanca dijo que el martes darán más detalles del examen.

En fechas recientes, la publicación del libro Fire and Fury: Inside the Trump White House, de Michael Wolff, levantó también polémicas y suposiciones sobre el estado de salud mental del mandatario, a quien el libro atribuye comportamientos que rozan la ausencia de cordura. Pero aunque las pruebas del viernes no incluyeron, según la Casa Blanca, un diagnóstico psiquiátrico o psicológico, el examen generó expectativas.

Se convirtieron en tradición

Pero ¿de dónde viene la tradición de someter a chequeos médicos anuales a los presidentes estadounidenses?

Bárbara Perry, del Centro Miller de la Universidad de Virginia, cuenta que la práctica de los exámenes médicos de los presidentes está históricamente vinculada a un “protocolo” de la sociedad estadounidense. “Estas pruebas se convirtieron en tradición a medida que los mandatarios comenzaron a seguir la costumbre de los estadounidenses de realizarse un chequeo médico anual”.

Así, según la especialista, aunque los reportes médicos son documentos privados, la importancia de la figura del presidente de EEUU hizo que las autoridades de la Casa Blanca decidieran hacer públicos los resultados.

Perry explica que la tradición también tiene su justificación en que, en algunos momentos durante el siglo XX, llegaron a la Casa Blanca algunos presidentes cuya salud era un impedimento para sus funciones.

“Ejemplo de ello fue el presidente Roosevelt, elegido para la presidencia en cuatro ocasiones, y la última vez, en 1944, ya estaba muriendo”. Uno de los casos más notables fue el de Kennedy. “Tenía una enfermedad muy peligrosa denominada enfermedad de Addison, que lo dejaba proclive a infecciones y podía provocarle una muerte prematura”, explica.

Desde Reagan

De acuerdo con Perry, la tradición de hacerse los exámenes y hacerlos públicos comenzó realmente durante la presidencia de Ronald Reagan. Su salud se convirtió en preocupación por varios motivos: la edad, había sufrido un atentado en 1981 y tenía un diagnóstico de cáncer.

En esas circunstancias, sus chequeos y su divulgación se convirtió en una estrategia para tranquilizar a la opinión pública. Sin embargo, Perry explica que el chequeo no garantiza que se avale la capacidad del presidente. “La Casa Blanca puede elegir qué información difundir o no”, opina.