Donald Trump impediría que inmigrantes accedan a programa de viviendas públicas

Para impedir que los estadounidenses esperen tanto para acceder al programa de viviendas públicas, Donald Trump ha propuesto bloquear este beneficio a miles de familias indocumentadas.

Este proyecto, que surgió durante el mandato de Bill Clinton y es administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, ayuda a pagar viviendas de alquiler a las familias de bajos recursos, adultos mayores y personas con discapacidad en Estados Unidos.

"Tenemos a nuestra propia gente en casa y necesitamos cuidar a nuestros ciudadanos", declaró el secretario del departamento, Ben Carson, respecto a la propuesta que afectaría a casi 32 mil familias, según The Washington Times.

El cambio propuesto por Trump fue notificado por Vivienda y Desarrollo Urbano al Congreso el pasado miércoles, donde se explicó que, de aprobarse, el cambio comenzaría a cumplirse a finales del verano.

Actualmente, las familias inmigrantes que viven en Estados Unidos pueden inscribirse a este programa social sin demostrar sus ingresos económicos mediante una opción conocida como "no contendientes".

Carson explicó a través de su cuenta de Twitter el móvil que impulsa al gobierno de Donald Trump a concretar esta propuesta.

"Dada la abrumadora demanda de nuestro programas, la imparcialidad requiere que nos dediquemos a los residentes legales que han estado esperando, algunos durante muchos años, el acceso a viviendas asequibles", declaró el funcionario, quien también se pronunció en su cuenta de Twitter.

Thanks to @realDonaldTrump's leadership, we are putting America's most vulnerable first. Our nation faces affordable housing challenges and hundreds of thousands of citizens are waiting for many years on waitlists to get housing assistance. https://t.co/XmASs508Su