Papa Francisco afirma que los que rechazan a homosexuales “no tienen corazón”

El papa Francisco sostuvo que las personas que rechaza a las demás por sus características, como la homosexualidad, “no tienen corazón humano”, de acuerdo a EFE.

La BBC publicó un extracto de lo que será la entrevista entre el comediante británico miembro de la comunidad LGTBI Stephen Amos y el máximo representante de la Iglesia católica a través de sus redes sociales.

En el diálogo, Stephen Amos le explica al papa Francisco que no es creyente, a pesar de haber viajado a Roma “buscando respuestas y fe” en los preceptos de la Iglesia católica. “Pero, como hombre gay, no me siento aceptado”, le comenta al sumo pontífice.

Por su parte, el papa Francisco le responde diciendo que dar más importancia a una característica, al “adjetivo” gay que al “sustantivo”, el ser humano, “no es bueno”. “Todos somo seres humanos, tenemos dignidad”, dijo al ser interpelado por el comediante británico.

“Si una persona tiene una tendencia u otra, eso no le quita dignidad”, aseguró el papa Francisco a su interlocutor, al referirse a los miembros de la comunidad LGTBI.

“La gente que decide rechazar a las personas por el adjetivo es gente que no tiene corazón humano”, concluyó el sumo pontífice.

Al igual que el papa, la cúpula de obispos respalda que la Iglesia católica acoja a todas las personas, sin distinción entre heterosexuales y homosexuales.

Además, el papa Francisco se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la necesidad de respetar a las personas homosexuales. Incluso, en el 2013 él cuestionó sobre “quién era él” para juzgar a los miembros de la comunidad LGTBI.