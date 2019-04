Iglesia se derrumba en Semana Santa y mueren 13 personas

Una iglesia pentecostal en el este de Sudáfrica se derrumbó la noche del pasado jueves provocando la muerte de 13 personas que se encontraban al interior. Según un agente policial, los fieles se encontraban descansando al interior como parte de un servicio religioso nocturno que ofrecía esta institución religiosa, ubicada en la localidad de Dlangubo, por Semana Santa.

Información oficial registra que la caída de la iglesia ocurrió al promediar las 22:00 horas.Las intensas lluvias desplegadas en dicha localidad del continente africano provocó esta tragedia que ha ocasionado la pérdida de 13 personas.Un portavoz de la Policía señaló al medio local News24 que cuando se produjo el derrumbe del templo, las víctimas dormían al interior. Se han registrado a la fecha, 16 heridos, de los cuales seis se encuentran en un grave estado de salud.

Robert McKenzie, portavoz de los servicios de emergencias médicas de la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal, refirió además que los otros diez fieles presentan heridas menores.

Las condiciones climatológicas vienen afectando diversas localidades de África como esta institución religiosa. Es por ello que, según la agencia de noticias EFE, otros edificios de zonas aledañas también han sufrido graves daños materiales.

#SABCNews #sabckzn Disaster management team has been dispatched to the Dlangubo area of eMpangeni on the north coast of KwaZulu-Natal where 13 congregants of the Pentecostal church were killed last night.



Pic credit: supplied pic.twitter.com/tnHNAiAXEZ