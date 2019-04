Venezolanos muestran su fe en procesión de Semana Santa [FOTOS]

La Semana Santa en Venezuela es un tiempo de espiritual y unión familiar, en el que grupo de personas suelen asistir a los 7 templos de la ciudad en la que estén viviendo. Además de ello, celebran la Eucaristía, el lavatorio de pies, la adoración al Nazareno de San Pablo y vigilia al Santo Sepulcro. Algunas personas suelen hacer ayuno el viernes de Concilio o viernes Santo.

En el país llanero, la Semana Santa en Venezuela es una de las fiestas más importantes en el calendario, en la cual se come pescado, ya que como reza la tradición, no se puede ingerir carnes rojas.

Una de las tradiciones más resaltantes en la capital de Venezuela, Caracas, es la caminata de Los Palmeros de Chacao, quienes suben hacia el cerro El Ávila a buscar las palmas que serán bendecidas para repartir en todas las iglesias de la ciudad.

El miércoles Santo en Venezuela los llaneros acuden a la Basílica de Santa Teresa, también en Caracas, para adorar al Nazareno de San Pablo o el Limonero del Señor.

Mientras que el Domingo de Ramos se convoca una procesión para dar las gracias a Jesús de Nazareno. Muchas de estas personas se visten de color morado en alusión a este santo, que por creencia le piden favores, este lo cumple y ‘pagan la promesa’.

En algunas regiones de Venezuela, se come Chigüire o Carpincho, un roedor grande que habitan en los llanos del país. También se degusta dulces como: arroz con leche, dulce de lechosa y buñuelos de yuca.

Este año la Semana Santa en Venezuela se celebrará desde el 14 de abril hasta el 20 del mismo mes.

La Semana Santa también se celebra en otros países, fecha que se toma cómo descanso y es dedicado al turismo, por ser jueves y viernes feriados y no laborables.

Presidente encargado Juan Guaidó acudió a misa del miércoles Santo

El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó acudió a la Iglesia San Sebastián en Maiquetía, La Guaira, lugar donde creció.

A través de la red social de Twitter, Guaidó dijo que los presentes “pedían por el país que merecemos: próspero y libre”.

Desde la Iglesia San Sebastián, acompañamos la misa del Nazareno de Maiquetía orando con mi gente de #Vargas, pidiendo por el país que merecemos: próspero y libre. pic.twitter.com/ZgcR8oLKAo — Juan Guaidó (@jguaido) 17 de abril de 2019

El viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica de Venezuela, Hanthony Coello, informó que 76 iglesias estarán protegidas para la seguridad del tradicional recorrido por parte de los feligreses a los siete templos en Semana en Santa.

¿Quién es el Nazareno de San Pablo?

El Nazareno de San Pablo es una advocación de Jesucristo, ubicado en la Basílica de Santa Teresa, en Caracas, Venezuela.

Esta obra, del siglo XVII fue realizada en España, Sevilla, por parte del escultor Felipe Ribas, y representa a Jesucristo cargando una cruz.

La tradición dice que cuando Ribas terminó de hacer la escultura del Nazareno, este se le apareció y le dijo: “Dónde me has visto que tan perfecto me has hecho”.

El santo llegó a la iglesia de San Pablo Emitaño, en la ciudad de Caracas, de ahí su nombre Nazareno de San Pablo.

Según la leyenda, en el año 1967, la ciudad recibió una epidemia de peste con vómito negro. En ese momento, la imagen fue sacada a la procesión y durante la caminata pasó cerca de un huerto en el que había limones y un racimo quedó enredado en la corona de espinas del Nazareno, por lo que los devotos lo recogieron y los dieron como remedio a los enfermos, que sanaron días después.

La imagen del Nazareno de San Pablo fue consagrada en el año 1674 por fray González.