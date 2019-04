Políticos de América Latina lamentan así la muerte de Alan García

Lamentan la muerte del expresidente Alan García. A través de Twitter líderes políticos de América Latina lamentaron el suicidio del exmandatario peruano y enviaron sus mensajes de condolencias a la familia junto a los demás deudos de quien fuera dos veces presidente de la República.

Mandatarios que compartieron encuentros políticos de relación internacional junto a Alan García recordaron el trabajo que hicieron durante el segundo gobierno aprista entre 2006 y 2011.

Mientras Alan García se debatía entre la vida y la muerte en una sala de operaciones del hospital Casimiro Ulloa, políticos de la talla de Sebastián Piñera, quien gobierna Chile por segunda vez, dijo que lo tenía presente en sus oraciones.

Cuando se confirmó el deceso, Piñera utilizó su cuenta de Twitter para calificar de "trágica" la noticia y mandar sus condolencias a la familia del expresidente.

Tanto Alan García como Sebastián Piñera tenían una relación estrecha mientras eran mandatarios. Esta se vio resquebrajada cuando ambas naciones se enfrentaron en La Haya en el conflicto de las 200 millas del mar peruano.

Lamento profundamente la trágica muerte del ex Presidente de Perú Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no sólo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia