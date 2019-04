Denuncian reunión secreta sobre “uso de la fuerza militar en Venezuela” [VIDEO]

Venezuela sigue padeciendo los efectos de la crisis económica y política, como la falta de alimentos y medicinas, sumada a la dificultad para que ingrese la ayuda humanitaria. Mientras esta situación hunde al pueblo venezolano, medios rusos denunciaron una “reunión secreta” en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) entre “40 exfuncionarios del Departamento de Estado” norteamericano.

La reunión de los miembros de CSIS trató sobre el “Uso de la fuerza militar en Venezuela”. El periodista Max Blumenthal publicó una supuesta lista de asistentes al evento en su cuenta oficial de Twitter. Los nombres que aparecían en la hoja de papel serían de exfuncionarios de Estados Unidos, según RT.

Sin embargo, usuarios de Twitter cuestionaron que el documento estuviera fechado con el 20 de abril. Max Blumenthal explicó que los organizadores se habrían equivocado y que la reunión entre los “miembros de la élite” de Estados Unidos sobre el accionar en Venezuela ocurrió el pasado 10 de abril.

La denuncia indica que acudieron 40 exfuncionarios del Departamento de Estado norteamericano, de Inteligencia, del Pentágono y de dos embajadas a la "reunión cerrada" realizada en Estados Unidos.

Esto indicaría, de acuerdo al medio citado, que Estados Unidos sigue manteniendo “todas las cartas sobre la mesa”, respecto a su actuación ante la crisis en Venezuela.

“Esto realmente muestra que las opciones militares están siendo consideradas seriamente en este momento, después de que todos los otros mecanismos que Trump ha puesto en juego parecen haber fallado”, opinó el periodista, de acuerdo al medio citado.

Además, el medio de comunicación ruso indicó que entre los asistentes a la reunión se encontraba el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield.

A pesar de esta denuncia, Juan Guaidó, el líder de la oposición al régimen chavista en Venezuela, descartó una intervención militar de Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del poder al ser entrevistado por un medio argentino. Dicha declaración fue realizada en el contexto de la gira de Mike Pompeo por Latinoamérica cuya agenda fue la de la crisis venezolana.

Por el contrario, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela acusó al líder chavista de buscar una "solución militar" al mantener relaciones diplomáticas con Siria, con motivo de la apertura de vuelos entre Teherán y Caracas en plena crisis de desabastecimiento.

Exclusive: DC's @CSIS hosted a who's who of Trump Latin America advisors for a private roundtable to discuss waging a US military assault on Venezuela. The meeting included the former head of SOUTHCOM, a Colombian general and USAID & NIC officials. https://t.co/qVlDZ2WdoT pic.twitter.com/fateSAwR0w