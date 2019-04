"Retribución y castigo": ISIS celebró el incendio en la catedral de Notre Dame

Las reacciones por el incendio en la catedral de Notre Dame, en París, no fueron todas de conmoción y tristeza en Francia y el mundo entero. Hubo quienes como los simpatizantes del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) celebraron el siniestro de más de 800 años de historia de una forma perversa.

Los seguidores de ISIS e incluso de otros grupos yihadistas celebraron esta tragedia calificándola como "retribución y castigo", haciendo referencia a la icónica obra del escritor francés Víctor Hugo.

Un informe de Site Intelligence Group, empresa que rastrea la actividad en línea de las organizaciones de supremacía blanca y yihadistas logró determinar cómo los afines al ISIS celebraron el incendio en la catedral de Notre Dame a través de las redes sociales.

Medios de comunicación como Al-Muntasir, un sitio de propaganda afiliada a ISIS, creó un afiche de la que realza la siguiente frase: "Su construcción comenzó en el año 1163 y acabó en 1345. Es hora de decir adiós a tu politeísmo oratorio".

Afiche del medio Al-Muntasir, afín al Estado Islámico. Twitter

"La celebración de los partidarios de ISIS del incendio de la catedral de Notre Dame -que ellos llaman un golpe a los 'corazones de los líderes de las cruzadas'- muestra no sólo el fanatismo, sino cuán patéticamente se aferran a cualquier cosa como una victoria", escribió en Twitter Rita Katz, directora de Site Intelligence Group.

Además, la analista agregó que "se hace eco de las alabanzas de los yihadistas a los huracanes, incendios forestales y otros".

#ISIS supporters’ celebration of #NotreDameCathedral fire—which they call a blow to “hearts of the crusader leaders”—shows not just zealotry, but how pathetically they’ll grasp at anything as victory. Echoes jihadists’ praise for hurricanes, wildfires, etc https://t.co/XBAhiJRZXf pic.twitter.com/oJw1MY0MuY