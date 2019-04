Líderes mundiales se solidarizan con trágico incendio de catedral de Notre Dame

Líderes de distintos países lamentaron el incendio de la catedral de Notre Dame que significa un golpe duro para la historia, la cultura, el arte y la religión. El terrible hecho que tuvo lugar en París ha sido seguido con mucha atención e impotencia, pues su importancia sobrepasa las fronteras de Francia.

Los mensajes de solidaridad llegaron desde México, España, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Italia, Alemania, Ecuador y Costa Rica. Así el mundo se une al dolor de los franceses.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, manifestó su pena por el suceso y lo calificó como “una desgracia”. De igual modo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, expresó su solidaridad y puso a disposición “su apoyo y conocimientos para la reconstrucción que habrá de venir”.

Lamento el incendio en la catedral de Notre Dame, en París, Francia. Es una desgracia para el arte, la cultura y la religión. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 15 de abril de 2019

Desde España, el mandatario Pedro Sánchez sostuvo que estaba “siguiendo con preocupación las informaciones que nos llegan desde París sobre el incendio de Notre Dame, una de las catedrales más bellas del mundo. Una triste noticia para nuestra historia y nuestro patrimonio cultural universal”. Luego, dijo que “será difícil olvidarlo”.

El incendio de Notre Dame es una catástrofe para Francia. Y lo es para España y para Europa. Las llamas arrasan 850 años de historia, de arquitectura, de pintura, de escultura. Será difícil olvidarlo. Francia puede contar con nosotros para recuperar la grandeza de su patrimonio. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 15 de abril de 2019

Por su parte, su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, pidió rápida intervención. “Tal vez los camiones cisterna de agua podrían usarse para apagarlo. ¡Debe actuar rápidamente!”, publicó en sus redes sociales. Horas más tarde, envió bendiciones para el pueblo de Francia.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de abril de 2019

En tanto, la primera dama estadounidense, Melania Trump, señaló que estaba “rezando” por la seguridad del lugar e hizo público el dolor que sentía por tan grande tragedia en París.

My heart breaks for the people of Paris after seeing the fire at Notre Dame Cathedral. Praying for everyone’s safety. — Melania Trump (@FLOTUS) 15 de abril de 2019

La canciller alemana Angela Merkel comentó que la Catedral Notre Dame, dañada por un impresionante incendio, constituye un “símbolo de Francia” y de “nuestra cultura europea”.

"Nuestro pensamiento está con todos los servicios de emergencia y con nuestros amigos franceses. Con ellos, esperamos que el incendio no cause víctimas", afirmó en Twitter Steffen Seibert, jefe de la diplomacia alemana.

La Chancelière Angela Merkel: C'est avec une profonde tristesse que je suis les evénements à Paris. Je suis peinée de voir ces terribles images de #NotreDame, symbole de la France et de notre culture européenne, en flammes. Nos pensées vont à nos amis français. #Paris — Steffen Seibert (@RegSprecher) 15 de abril de 2019

El expresidente Barack Obama compartió una imagen en la mencionada iglesia y añadió un sentido mensaje. Sin embargo, trató de dar esperanza al sostener que habrá que “reconstruir” el establecimiento.

“Notre Dame es uno de los grandes tesoros del mundo, y estamos pensando en personas de Francia en su momento de dolor. Está en nuestra naturaleza llorar cuando vemos la historia perdida, pero también está en nuestra naturaleza reconstruir para el mañana, tan fuerte como podamos”.

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB — Barack Obama (@BarackObama) 15 de abril de 2019

El primer ministro italiano, Guiseppe Conte, afirmó que el dolor es para todo el continente. “Un golpe en el corazón para los franceses y para todos los europeos”, tuiteó.

Un coup au coeur pour les Français et pour nous tous les Européens #NotreDame pic.twitter.com/W1kXifPvmo — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 15 de abril de 2019

En Ecuador, el presidente Lenín Moreno, manifestó que la noticia no solo tiene impacto en Francia, pues es “una página de la cultura mundial”.

Presenciamos con tristeza infinita el incendio de un monumento patrimonio de la humanidad. La Catedral de Notre Dame nos pertenece a todos. Debemos ayudar a cuidar la memoria y la historia del mundo. Estamos perdiendo un tesoro, una página de la cultura mundial. — Lenín Moreno (@Lenin) 15 de abril de 2019

Carlos Alvarado Quesada, mandatario de Costa Rica, hizo presente su apoyo al país afectado y resaltó que el monumento es un “ícono de la historia de esa nación y Europa”.

Costa Rica se solidariza con Francia ante el devastador incendio que afecta la Catedral de Notre Dame, ícono de la historia de esa nación y Europa. Este es uno de los tantos riesgos que enfrentan las valiosas obras arquitectónicas que poseemos, hemos heredado y debemos preservar. — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) 15 de abril de 2019

Desde Venezuela, el autoproclamado presidente Juan Guaidó, lamentó el incendio de la Catedral de Nuestra Señora de París y confió en que “se repondrá de esta tragedia”.

Nuestro abrazo de solidaridad al gobierno de Francia, a sus ciudadanos y al Presidente @EmmanuelMacron, ante el lamentable incendio de la catedral de Nuestra Señora de París.



Sabemos que el pueblo francés, siempre al frente de la cultura mundial, se repondrá de esta tragedia. pic.twitter.com/MbCVvCzdXr — Juan Guaidó (@jguaido) 15 de abril de 2019

La Unesco no fue ajena a la noticia. El organismo internacional destacó que el lugar está considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1991, por lo cual es uno de los lugares más visitados de Europa.