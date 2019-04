Mujer estrelló su auto porque entró en pánico al ver una araña dentro de su coche

Pudo perder la vida por causa de una araña. No porque el arácnido la atacase sino porque ver a uno de ellos le produjo una crisis nerviosa cuando se hallaba al volante y terminó estrellándose contra unos árboles en una zona boscosa de New York, Estados Unidos. El Departamento de Policía de El Cairo compartió el hecho en su cuenta oficial de Facebook.

Por fortuna, aunque resultó con lesiones en una pierna, su salud es estable, pues fue auxiliada a tiempo por paramédicos del condado de Green. Eso sí, su auto quedó destruido, tal como se observa en la publicación oficial de Facebook.

Policía de El Cairo reportó el accidente y aprovechó para advertir a los conductores acerca de precaución en caso de fobias. Foto: Captura de Facebook

La Policía aprovechó el post para advertir a toda la población de Estados Unidos que padece algún tipo de fobia.

"Sabemos que es más fácil para algunos conductores que otros, pero por favor, traten de enseñarles a los nuevos conductores y a ustedes mismos a superar el miedo y frenar en algún lugar seguro cuando entren en pánico. Las vidas dependen de ello", escribieron.

El accidente y la publicación de la Policía neoyorquina desató muchas burlas de los usuarios de Facebook. Sin embargo, también causó contrariedad, puesto que una indignada persona identificada como JD Fielding escribió: "Desgraciados, cómo van a comparar esto con una conducta distraída. ¿Es el pánico una ofensa? ¿O veremos más casos de personas multadas por una fobia? Espero que la conductora se recupere rápido".

Susan Dayton contó una experiencia similar que ella atravesó: "Me pasó exactamente lo mismo, pero por suerte tenía un lugar para frenar. La araña estaba en mi remera y me la empecé a arrancar. Mi esposo que estaba conmigo se asustó y me preguntó que me pasaba. Yo solo gritaba 'araña'. Son cosas que pasan y hasta que no te pasa no podés decir cómo reaccionarías. Espero que la señora se recupere".

Estudio de Erie Insurance, publicado por Forbes, revela que el 1% de los accidentes de tránsito en Estados Unidos tienen que ver con que sus conductores entraron en pánico al ver un insecto en su auto. Esto provoca que se pongan nerviosas y giren el volante desesperados, provocando así un accidente.