Encarcelan a hombre que abusó de su hijastra a los 7 años y la obligó a abortar

Charlotte Wade ahora tiene 22 años, pero desde los 7, su padrastro, Raymond Hodges, empezó a violarla por la madrugada, cuando todos dormían.

Las vejaciones se hicieron más constantes con el tiempo, hasta que a los 12 años, ella quedó embarazada y el hombre la obligó a abortar. Ocurrió en Vale of Glamorgan, la zona meridional de Gales (Reino Unido).​​

Hodges recibió una condena de 25 años de cárcel, y una valiente Charlotte rompió el anonimato para ayudar a otras víctimas de la violencia sexual.

De acuerdo a su testimonio, estos actos sádicos, como hacer que ella lo tocara mientras y forzar su mano en una tetera hirviendo, no los va a borrar ningún castigo.

"El dolor era insoportable. Al principio, me negué, pero él me dio una patada en el estómago y luego me violó de todos modos”, contó la joven al diario del Reino Unido, Daily Mail.

“Lo amaba como si fuera mi abuelo. Siempre me traía chocolate. Pero ese día, Raymond fue diferente y me preguntó si sabía besar como un adulto. Cuando dije que no, me besó en los labios. Después, me dijo que era nuestro secreto. Y lo haría cada vez que estuviéramos solos”, agregó.

Charlotte Wade (a la izquierda de 22 años y a la derecha de 6 años) ha hablado sobre el abuso sexual que su padrastro le infligió cuando era niña.

Hodges aumentó el nivel del abuso sexual e los abusos y amenazó con lastimar a sus hermanos si hablaba. En 2009, cuando Charlotte tenía 12 años, perdió dos períodos: Hodges le practicó un extremadamente doloroso, mientras que uno de sus amigos la sostuvo contra el suelo.

"Sentí que iba a morir. Después me dijo que ya no estaría embarazada, luego me dejó sangrando en el suelo. Me limpié, pero estuve en agonía durante días”, reveló entre lágrimas. Cuando tenía 14 años, el hombre terminó con la madre de Charlotte y no volvió a verlo más; sin embargo, se quedó con profundas cicatrices psicológicas.

“Así que en noviembre de 2016, lo reporté a la policía. Una semana después, fue arrestado y acusado”.

En julio de 2017, el malvado sujeto apareció en el Tribunal de la Corona de Cardiff, en el Reino Unido, donde salió enmarrocado directo a la prisión.