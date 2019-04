Conmoción en la Casa Blanca: hombre intentó prenderse fuego frente a la residencia de Trump [VIDEO]

La tarde de este viernes, un hombre que viajaba en un scooter eléctrico abrió fuego frente a la Casa Blanca, residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que los oficiales respondieron inmediatamente, extinguieron el incendio —originado cuando el sujeto prendió su chaqueta—, y le brindó primeros auxilios.

UPDATE: A male subject operating an electronic wheelchair-type scooter lit his outer jacket on fire while sitting along Pennsylvania Ave. outside the North Fence Line. Uniformed Division Officers immediately responded, extinguished the fire and rendered first aid. — U.S. Secret Service (@SecretService) 12 de abril de 2019

Por medio de su cuenta de Twitter, el Servicio Secreto informó que el hombre fue trasladado a un hospital local con lesiones que al parecer no amenazan su vida.

Un paquete sospechoso fue hallado cerca del hombre, por lo que las autoridades acordonaron la residencia del presidente estadounidense Donald Trump, en la Pennsylvania Avenue.

Lockdown at the White House after someone reportedly set himself on fire outside the WH gates. Media now being told to go back inside. pic.twitter.com/brWPY6sQ6Q — Jeff Mason (@jeffmason1) 12 de abril de 2019

El individuo se encuentra recibiendo tratamiento médico tras el incendio, mientras permanece en custodia de los efectivos. Se desconoce su condición de salud.

Report: Man Lights himself on fire in front of the White House ...



That’ll show Trump .... pic.twitter.com/MqsnX7pOfb — Stephanie Hamill (@STEPHMHAMILL) 12 de abril de 2019

Debido al incidente, las autoridades cortaron el tráfico en una calle aledaña, la Casa Blanca cerró sus accesos y durante unos minutos nadie pudo entrar ni salir del recinto.

Varios incidentes similares en los últimos años, protagonizados por individuos que han saltado la verja que protege la Casa Blanca, han motivado un aumento gradual de la seguridad en el perímetro de la residencia presidencial.

En febrero del año pasado, una mujer estrelló su vehículo contra una de las vallas de seguridad que protegen el edificio, lo que obligó a cerrar temporalmente el complejo que alberga la residencia presidencial.

Este suceso se produjo minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, ofrecieran una rueda de prensa conjunta en la misma Casa Blanca.

Apenas un mes después, un hombre perdió la vida tras pegarse un tiro frente a la Casa Blanca por motivos desconocidos.