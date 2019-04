"Ciclón bomba" ataca por segunda vez en un mes a los Estados Unidos [VIDEO]

Una tormenta de nieve conocida como ciclón bomba viene impactando a las más de 200 millones de personas que viven en las regiones de las Grandes Planicies y del Medio Oeste de los Estados Unidos.

Hasta el momento, este desastre natural causó cierre de carreteras y de aeropuertos, desborde de ríos y cortes de servicios eléctricos. Así lo demuestra un video de Youtube.

Es la segunda vez, en lo que va del año, que el ciclón Bomba impacta en los Estados Unidos. En marzo, dejó un saldo de aproximadamente 4 muertos y millonarios daños en Dakota del Sur y Nebraska.

En medio de la recuperación de estas ciudades, otra tormenta de nieve azota una zona de norteamérica provocando caminos intransitables y la cancelación de 183 vuelos en el aeropuerto internacional de Denver.

Medios locales de Dakota del Sur informaron que casi 10 000 hogares y negocios carecen de electricidad por los postes que la tormenta derribó y la caída de árboles sobre el cableado eléctrico.

En Minesota, otros 10 000 usuarios no cuentan con servicios eléctricos. Autoridades de esta ciudad ordenaron el cierre de la carretera principal por los múltiples accidentes registrados que dejó el ciclón bomba.

Las propiedades que quedaron destruidas y la pérdida de ganado y cosechas en Iowa y Nebraska superan los 3 000 millones de dólares, según medios locales.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el ciclón bomba hará que caigan hasta 61 centímetros de nieve en partes del este de Dakota del Sur y el suroeste de Minnesota.

Los vientos que podrían correr por esas localidades en una velocidad de hasta 80 km/h, lo cual amenaza la vida de las personas.

Interstate 29 closed at Watertown, #SouthDakota with little traffic along HW 212. Weather conditions to continue deteriorating through the afternoon and evening. @accuweather @breakingweather pic.twitter.com/oYNtlsuJaO