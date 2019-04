Mujer fue violada tras quedar inconsciente en bus de transporte público [VIDEO]

En Colombia, una mujer denunció haber sido abusada sexualmente luego de quedar inconsciente en una unidad de transporte público.

La joven subió con normalidad a un bus del Transmilenio y se quedó dormida. Casi 12 horas después despertó en una cafetería cerca a un politécnico de la ciudad de Bogotá, con el cuerpo adolorido y señales de haber sido golpeada.

El hecho ocurrió la noche del jueves 11 de abril cerca a la Estación Restrepo del Transmilenio en la ciudad capital de Bogotá.

Según contó la mujer a la policía de Colombia, se subió a la unidad de transporte público con total normalidad. El bus estaba casi vacío, solo habían dos jóvenes sentados detrás de ella.

De un momento a otro la víctima perdió el conocimiento, según recogió el medio CityTv de Colombia.

Sistema de transporte público: Transmilenio. Conexión Capital

"Me senté normal y de ahí no me acuerdo de nada más. Amanecí cerca del Politécnico del Olaya, sentada en una cafetería. Me sentía muy mareada y con dolor en el cuerpo. No recuerdo nada, solo después me vi los golpes. Tengo mordiscos en la espalda y piernas. Nunca pensé que me fuera a pasar eso a mí”, cuenta la joven de Bogotá.

La víctima de abuso sexual denunció este caso ante la Policía de Colombia, quien abrió una investigación preliminar para llegar a los delincuentes.

Hasta el momento no se ha podido determinar en qué circunstancias la mujer se quedó inconsciente en el bus del Transmilenio.

El padre de la joven dijo que "hará lo posible" para dar con los responsables del abuso sexual. "Me tiene adolorido y consternado mucho por esa situación. No puede quedar eso así con mi hija", dijo al medio de Colombia.