EL FIN DEL ASILO PARA ASSANGE

No es frecuente que una persona que recibió asilo en la embajada de su país por más de 6 años sea entregada a la justicia de otro país. Si lo relativo a la suspensión de la nacionalidad por razones administrativas puede ser cuestionable, considerando que recibió la nacionalidad en el gobierno de Moreno, entregar a alguien que has considerado “perseguido político” por incumplir normas del asilo no parece ser muy correcto. Ciertamente, puede discutirse si en su momento cabía darle el asilo a Assange (el asilo no procede por delitos comunes, pero podía tratarse de una excusa para enviarlo a EEUU), pero así admitamos como válidos los fundamentos ecuatorianos para terminar con el asilo (es previsible que Assange continuaba teniendo cierto grado de decisión en Wikileaks), Ecuador no debió entregarlo al país que aparentemente lo estaría persiguiendo, como el Estado ecuatoriano admitió por 6 años.

Definitivamente, los cuestionamientos que Wikileaks realizó contra el gobierno ecuatoriano (afirmó que Assange era espiado por Ecuador), fueron la gota que derramó el vaso. Esto sumado al hecho que difícilmente el Reino Unido iba a brindarle salvoconducto, y al fracaso del intento ecuatoriano de darle estatus diplomático (y con ello inmunidad), Ecuador no estaba dispuesto a mantener a Assange dentro de la Embajada. ❖