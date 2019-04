Julian Assange, de exponente de la libertad a huésped indeseable de Ecuador [VIDEO]

Julian Assange, el fundador de Wikileaks, fue expulsado de la embajada de Ecuador en Londres y arrestado por la policía británica luego de varias tensiones. El quebrantamiento de las normas de convivencia fue uno de los motivos para que el Gobierno ecuatoriano retire el asilo político

En los siete años que el hacker australiano, de 47 años, estuvo asilado en la embajada de Ecuador en la capital del Reino Unido, pasó de ser un exponente de la información libre para convertirse en un huésped indeseado.

Assange, quien ingresó al recinto británico el pasado 19 de junio de 2012, escapaba de una orden por cargos de violación y agresión sexual en Suecia. Aunque, la justicia de ese país desestimó el juicio en su contra, el australiano se negó a abandonar la embajada por temor a ser extraditado a Estados Unidos.

El mayor temor del hacker era enfrentar la pena de muerte en EE.UU. por la difusión de cables diplomáticos confidenciales, que fueron filtrados por la soldado Chelsea Manning, condenada a una pena de prisión y puesta en libertad tras recibir el perdón de Barack Obama.

La difusión de los mensajes, con la ayuda de varios periódicos, puso en aprietos a los Gobiernos de todo el mundo, por lo que se le atribuye haber inspirado las revueltas en los países árabes.

Ecuador y el entonces presidente de ese país, Rafael Correa, le otorgaron protección en su embajada con sede en Londres, con la finalidad de burlarse de Estados Unidos.

Durante su estadía y cautiverio, la salud de Julian Assange se deterioró, pero no fue impedimento para que el australiano siga revelando información clasificada a través de Wikileaks, con ayuda de un equipo de fieles, información confidencial de Estados, empresas y organismos.

Sin embargo, la relación de Assange con el Gobierno de Ecuador cambió paralelamente con la caída de la popularidad del hacker, cuya imagen empezó a deteriorarse con la difusión de correros electrónicos del Partido Demócrata y el equipo de Hillary Clinton durante la campaña por la presidencia de Estados Unidos en 2016.

Pero eso no fue todo. La sede diplomática de Ecuador en Londres comenzó a notificar inconvenientes debido a que Julian Assange no cumplía con las normas de higiene del lugar. Incluso, tuvieron que obligarlo a mantener limpio el baño, bajo amenaza de confiscarle su gato si no lo cuidaba.

Incluso, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno calificó al informático australiano como un "miserable hacker" y un "malcriado" que llegó a manchar con sus excrementos la embajada ecuatoriana con sede en Londres, donde fue detenido tras perder el asilo político.

"Ha puesto heces fecales en nuestra casa, ha golpeado a nuestros guardias, a la gente de Ecuador, ha dicho que el Ecuador es (...) un país insignificante en el mundo. Eso es lo que éramos para él, y lo teníamos como invitado", sostuvo el mandatario durante un acto en la ciudad Latacunga, al sur del país.

Además del asilo, el Gobierno de Ecuador retiró la nacionalidad concedida a Julian Assange en 2017, motivo por el que la justicia de Estados Unidos anunció un pedido de extradición y podría ser juzgado por "conspiración para cometer intrusión informática".

