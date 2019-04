Narcotraficante hizo adicto a su perro dándole cocaína [VIDEO]

La casa de un narcotraficante fue allanada en Parque Avellanada, en Argentina. Los agentes de la Policía bonaerense encontraron piedras de cocaína en distintos lugares de la vivienda. Los efectivos de seguridad vieron que el perro del detenido no paraba de olfatear el piso y ante la duda le preguntaron al dueño por qué su mascota hacía eso.

“Se me cae y se acostumbró. No pude evitarlo. Cuando me di cuenta ya era tarde”, comentó el narco. Los panelistas del noticiero argentino se mostraron indignados ante la respuesta y el modo de responder sin mostrar culpa.

Los efectivos de la Policía argentina le preguntaron si es que él le daba a su perro la droga, pero el narcotraficante negó que esto ocurriese. “No le doy”, repitió varias veces y comentó que esto pasa porque la cocaína se le cae todo el tiempo.

“Cuando se me cae paso con agua (…), pero a veces no me doy cuenta”, explicó el dueño del perro, el cual ahora sufriría de una adicción a las drogas. “¿Se dan cuenta del desprecio por la vida?”, comentó el periodista durante la emisión del noticiero en Argentina.

Durante la transmisión del programa, el panelista comentó: “estamos hablando de un tipo que vende droga. Ya hay desprecio por la vida ajena. Le vende a pibes, a quien sea y le puede llevar a resultado muerte”.

Como explica el periodista, durante el allanamiento realizado en la casa del narcotraficante había “papeles con cocaína” en el piso y por todos lados de la casa. “Esto es desprecio por la vida”, sentenció el conductor del noticiero argentino.

Otra periodista apoya lo que está diciendo su compañero y agrega que “no hay respeto por los animales”.

¿Qué ocurre cuando un animal consume droga?

Brock Fenton, experto en murciélagos frugívoros de la universidad Western comenta que estos animales están expuestos de manera constante al alcohol. Esto se debe a la fermentación que se da en las frutas maduras y el néctar. Por esta razón han generado tolerancia.

Si un animal, como es el caso del perro del narcotraficante, consume de manera seguida drogas puede llegar a acostumbrarse. Esto no significa que no haya problemas de salud, tal como ocurriría en un ser humano.