Así informaron los medios internacionales la detención de Pedro Pablo Kuczynski

El Poder Judicial ordenó este miércoles la detención por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de una investigación que se le sigue por lavado de activos en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

"El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por 10 días contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht", indica el comunicado el Poder Judicial.

La orden provino de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado, tras aceptar un pedido del fiscal especial del caso Lavo Jato y Odebrecht, José Domingo Pérez, quien investiga al exmandatario.

La justicia también autorizó a la fiscalía a allanar por 48 horas la vivienda de PPK, en búsqueda de documentos relacionados al caso que puedan ser incautados.

Es la segunda vez en un año que la fiscalía allana la vivienda del expresidente en busca de documentos.

Tras mostrar su incredulidad por la orden judicial, un indignado Pedro Pablo Kuczynski dijo que era ridícula y denunció una "persecución" en su contra en declaraciones a medios de Perú y Colombia.

"Me parece un ridículo", dijo escuetamente en un declaración telefónica a un periodista del programa Panorama.

"Aquí hay una persecución, yo he contestado a la Fiscalía todas las veces que he ido. La gente de Odebrecht ha sido clarísima en que yo no tenía nada que ver en estas acusaciones y bueno, yo veré qué cosas me están pretendiendo decir ahora. Nada más puedo decir", dijo Pedro Pablo Kuczynski en declaraciones a W radio de Colombia.

"Yo he cumplido con todo, y que está clarísimo: yo no tengo nada que ver en esto", resaltó.

Defensa de PPK asegura que apelarán a decisión judicial

El abogado de Kuczynski, Nelson Miranda, calificó de arbitraria la orden de detención: "Es una decisión que vamos a apelar", dijo a periodistas.

La detención incluye también a su exsecretaria, Gloria Kisic, y su chofer José Luis Bernaola.

Abogado de Pedro Pablo Kuczynski, Luis Miranda, afirma que apelarán a la decisión judicial. Andina

Expresidente Pedro Pablo Kuczynski en Medicina Legal de la PNP

Al promediar el medio día el expresidente Pedro Pablo Kuczynski salió escoltado por el equipo de la policía fiscal que allanó su vivienda con dirección a la sede de Medicina Legal de la Policía Nacional debido a que por su avanzada edad el exmandatario presentó algunas "complicaciones".

Aún en casa, el expresidente recibió la visita de un médico de la Clínica Angloamericana para que se pueda determinar preliminarmente cuál es su estado actual de salud.

La detención de Pedro Pablo Kuczynski ha sido tomado como una estrategia de la Fiscalía de Perú para que este pueda dar mayores detalles de lo que es el escándalo del caso Odebrecht que involucra de varios funcionarios y políticos peruanos.