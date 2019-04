Mujer intentó suicidarse pero policía la salvó en el último segundo [VIDEO]

El domingo 7 de abril del 2019 una mujer intentó quitarse la vida desde un puente en construcción, sin embargo un agente de la Policía de Ibagué, Colombia, logró salvarla de la fatídica decisión. A través de un vídeo de Youtube se pueden ver estas imágenes.

Las autoridades fueron informadas que una mujer estaba por quitarse la vida arrojándose del puente de más de 100 metros de altura de la Variante en la capital de Tolima. Los uniformados de la Seccional de Tránsito y transporte integrada por el Intendente Guillermo Andrés Pimiento y los patrulleros Laurencio Plata Quiceno, Ricardo Carodoso y Alexander Ordoñez atendieron al llamado, informó Al Día Noticias.

Un policía se acercó a ella con la intención de mermar sus ganas de suicidarse y convencerla que valía la pena seguir viva. "No lo vaya hacer, venga, la vida es muy bonita, dame la mano, por favor. Piense en su mamá, piense en su papá, en su familia", le decía el agente a la mujer que solo se sujetaba de un fierro para no caer al vacío.

Cuando la mujer está por soltar el fierro el policía le repite desesperado: "Niña, niña, no lo haga, venga, escúchenos. No lo haga, piense en su familia". Al no encontrar respuesta, un policía salta un pequeño muro y la logra tomar en el preciso instante en el que ella se suelta, como se puede ver en el vídeo de Youtube.

Se vivieron segundos de suspenso mientras la sujetaban para poder levantarla hacia el concreto, muchas personas se tuvieron que sujetar entre ellas para salvarla sin caer al vacío en el intento. La mujer fue llevada a una unidad de salud mental de un centro asistencial de la ciudad colombiana.

Los habitantes de Ibagué, Colombia, señalan que dicha infraestructura está “maldita”, pues varias personas se han dirigido al mismo lugar para acabar con su vida desde que una mujer lo hizo con su hijo en brazos.

En Youtube quedó registrado que la Policía de Colombia junto a un equipo de rescatistas, entre ellos una psicóloga, estuvo por más de 11 minutos intentando convencer a la madre de que no se tire del puente conocido como La Variante. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano.

Madre e hijo cayeron de una altura de 100 metros, a pesar de los esfuerzos de una psicóloga, quien trató de disuadirla por el lapso de una hora.