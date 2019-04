Liberarán a los animales cautivos de “la mayor cárcel de ballenas del mundo” [FOTOS y VIDEO]

Científicos de Rusia están trabajando en un plan para liberar a las orcas y belugas de la “cárcel de ballenas” que se ubica en en la zona oriental del país. Las autoridades rusas también se comprometieron a impedir la comercialización de los cerca de 100 cetáceos.

La “mayor cárcel de ballenas del mundo” se ubica en la bahía Srédniaya, en la región de Primorie, zona considerada como el ‘Lejano Oriente de Rusia’. Fue descubierta en octubre del 2018. Desde entonces, varios activistas medioambientales pidieron la liberación de los grandes animales, debido a que permanecían en condiciones de hacinamiento.

Así, las orcas y belugas cautivas pasaron un difícil invierno. A inicios de abril, las autoridades de Rusia se comprometieron a ampliar los estanques de agua donde permanecían y trasladar a las ballenas a otros espacios.

Sin embargo, más de 1400 000 personas firmaron una petición virtual para que liberaran a las orcas, bebés morsa y 90 crías de beluga, de acuerdo al servicio de noticias de la Federación Rusa, Sputniknews.

Los animales cautivos de la “cárcel de ballenas” deberían utilizarse, legalmente, para fines de investigación. Pero, activistas de Greenpeace, de acuerdo al medio citado, afirmaron que las ballenas se vendían a parques de atracciones de China.

Cetáceos aún se encuentran cautivos en la "cárcel de ballenas". Foto: RT

Por su parte, el gobernador de Primorie, Rusia, informó que las ballenas cautivas serán liberadas en su hábitat natural. “Nuestro objetivo es soltar a todos los animales”, afirmó Oleg Kozhemiako, según el medio citado.

Ambientalistas y científicos del equipo de Jean-Michel Costeu estarán a cargo de decidir qué animales pueden ser devueltos al mar. “Actualmente 87 ballenas beluga y 10 orcas se están en Rusia. Mi equipo y yo estamos evaluando la salud de cada individuo y prepararemos un plan para rehabilitación y liberaré de nuevo al océano”, aseguró vía Twitter.

Currently 87 beluga whales & 10 orcas are being held in Russia. @Whale_Sanctuary team and I are assessing the health of each individual & will prepare a plan 4 rehab & release back to the ocean. Please enjoy this video of wild beluga whales in the Canadian Arctic. pic.twitter.com/qfbLv0cPv9