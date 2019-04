Renuncia la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, la responsable de separar familias migrantes

Donald Trump anunció el domingo la salida del gobierno de su secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y reiteró su voluntad de endurecer la política de inmigración en momentos en que el número de detenciones de migrantes está en fuerte alza en la frontera entre Estados Unidos y México.

"La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dejará su puesto, y quiero agradecerle por su servicio", tuiteó de manera lacónica el presidente este domingo.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....

El mandatario añadió que el hasta ahora comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, será el secretario interino.

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!