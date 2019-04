Cuando recibió la noticia de que su hermano mayor, Matthew, acababa de suicidase en su universidad a los 20 años, Charlotte Rowe no supo más que hacerse las cruces.

Menos de un año después, su hermano menor Tom también se quitó la vida en su casa Newport, Gales (Reino Unido). Sólo tenía 15 años.

Charlotte, de 21 años, ha hablado de su angustia después de que ellos tomaron esa trágica decisión. Según contó al portal Wales Online, fue un "gran shock" y su "primera experiencia de muerte".

“Nunca antes se había perdido alguien que estaba tan cerca de mí, especialmente a través del suicidio. Realmente no sabía qué era el suicidio para ser honesto. Solo entiendes hasta que te toca”, dijo.

La joven estudiante de sociología en la Universidad de Cardiff (Reino Unido) reveló que hasta ahora no puede lidiar con la muerte de los suyos.

"Solo entiendes hasta que te toca”: el testimonio de una joven cuyos hermanos, 15 y 20 años, se suicidaron.

También contó que sus hermanos parecían "normales" y que no dieron ninguna señal de que estaban teniendo problemas de salud mental.

Matthew fue, según sus palabras, un "joven brillante" con excelentes calificaciones y un futuro prometedor: desde siempre quiso ser médico e ingresó a la Universidad de Manchester en 2015. Jugaba rugby y hockey. Había terminado una partida cuando sus amigos lo encontraron sin vida en un ambiente del campus universitario.

Tom, por su parte, era un niño “travieso y divertido”. Amaba los videojuegos, pero casi nunca conversaba. Una noche, después de una pelea con su madre, se encerró en su habitación y se quitó la vida. La devastadora noticia de una segunda muerte en la familia obligó a Charlotte a buscar ayuda para su salud mental.

La joven estudiante de sociología en la Universidad de Cardiff reveló que hasta ahora no puede lidiar con la muerte de los suyos.

Los especialistas le diagnosticaron TOC y empezó a recibir terapia especial para el trastorno de estrés postraumático.

La terapia, llamada Desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular (EDMR, por sus siglas en inglés) ayuda a curar a las personas después de una pérdida traumática al imitar el REM (movimiento ocular rápido) durante el sueño.

Es un proceso psicoactivo que utiliza los propios movimientos oculares rápidos y rítmicos del paciente y puede ayudar con los recuerdos emocionales cargados de eventos traumáticos.

Al principio pensó que sonaba "ridículo", pero pronto se dio cuenta de que la terapia no solo la ayudó con la muerte de sus dos hermanos, sino también con otras experiencias traumáticas en su vida.

Charlotte, de 21 años, ha hablado de su angustia después de que ellos tomaron esa trágica decisión.

"No me di cuenta de que los eventos pasados ​​realmente han formado mi identidad y cómo me siento con las cosas, por lo que fue interesante ver cómo los eventos que creo que son pequeños realmente tienen un gran impacto en mí", contó.

La valiente estudiante ahora planea convertirse en consejera de duelo cuando se gradúe, a mediados de este año.