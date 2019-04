Bebé de tres años muere tras comerse un plátano en la cena

En Venezuela, un bebé de 3 años falleció la madrugada de este domingo debido a una trágica infección estomacal que se le originó tras haber comido un plátano antes de dormir.

Según recogió el medio Noticia Al Día de Venezuela, el menor natural La Concepción, en el estado de Zulia, había cenado una arepa con mantequilla que su padre le había preparado antes de dormir. Además, su abuela le dio un plátano y mandó al bebé a dormir.

Al promediar las 10 de la noche el niño se levantó con un severo dolor estomacal que alertó a su familia. "Mi bebé me decía 'papi, me duele la barriga. Llama a mi mami', pero nosotros no entendíamos qué pasaba", relata el padre a Noticia Al Día.

Su padre identificado como Ángel Atencio llevó a su bebé hasta el centro médico de La Concepción, en Zulia, pero fue muy tarde. Los médicos solo pudieron corroborar que el infante estaba muerto y con la mandíbula dura que no podía abrir la boca.

"El bebé ya no respondía, tenía la quijada dura", dice el padre del menor. Este se había quedado con su hijo debido a que la madre viajó a otra ciudad de Venezuela. "Se fue desde el viernes a comprar verduras. Debe llegar hoy. Nosotros no le hemos dicho nada", confesó el hombre.

El bebé llamado Ángel era el menor de tres hermanos. Según su padre era un niño muy despierto y gustoso de la comida. "no sabemos si es que fue el plátano lo que le mató o si es que se llevó otra cosa a la boca", dijo el padre al medio de Venezuela.

El cadáver del bebé fue ingresado a la medicatura forense de La Concepción, en Zulia, para la necropsia correspondiente.