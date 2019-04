Violenta explosión sacude edificio en el centro de París [VIDEO]

Una fuerte explosión ocurrida la noche del sábado 6 de abril en un edificio residencial del barrio Bulevar Mcdonald, en París, Francia; producto de que la edificación ardiera en llamas, afectó a 27 departamentos del bloque.

El portavoz de los bomberos de París, Gabriel Plus, dijo que los esfuerzos de los casi 60 miembros presentes en el lugar se concentró en el rescate de los residentes atrapados en el tercer y quinto piso. Asimismo, aseguró que los demás habitantes lograron evacuar rápidamente el lugar, por lo que hasta el momento no registran víctimas mortales.

La explosión se registró a las 9 de la noche, en el segundo piso de un edificio de 6 plantas del distrito 19 de París. La primera hipótesis apunta a que la detonación se produjo por la instalación de un balón de gas, debido a que los suministros de gas se encontraba cortado en el edificio.

Por otro lado, el ministro del Interior de Francia, Christophe Castaner, aseguró vía Twitter que el incendio fue controlado y a pocos minutos de ser extinguido en su totalidad por los bomberos.

#Paris19 : le feu est circonscrit et en voie d’être totalement maîtrisé par les @PompiersParis dont je veux saluer, une fois encore, le sang-froid, le courage et le dévouement pour neutraliser ce violent incendie - dont les causes et le bilan restent à déterminer.