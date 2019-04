Se ahogó en una playa, la declararon muerta por 40 minutos y ahora quiere ser salvavidas

A Shelby Burns, de 19 años, la encontraron flotando boca abajo en el Mar de Irlanda (Reino Unido). El personal de salvataje la declaró muerta durante 40 minutos luego de que fuera arrastrada por las olas de Blackpool, un balneario de Lancashire, el pasado 4 de enero.

Gracias a las acciones heroicas de los voluntarios, los paramédicos y los especialistas del Hospital Victoria, ahora la joven sueña con convertirse en salvavidas cuando se haya recuperado por completo.

Tras pasar los últimos meses de recuperación, Shelby regresó al lugar donde fue rescatada para agradecer. “Si no fuera por los salvavidas, definitivamente no estaría aquí”, dijo, muy emocionada.

Shaun Wright, quien participó en el rescate, dijo que, en más de una década de servicio, es la tercera vez que es testigo de un milagro como este. "Shelby tuvo mucha suerte. Es raro que alguien pueda salir del hospital con vida después de esto. Las posibilidades de supervivencia son muy escasas", señaló.

El calvario de la joven estudiante de matemáticas comenzó alrededor de las 9.20 p.m. del pasado viernes 4 de enero. Estaba parada en un muelle de concreto, junto a sus dos amigos, cuando fue arrastrada por una ola.

Después de que el agua implacable de invierno la golpeara contra el dique, ella perdió la consciencia. Los especialistas le practicaron una reanimación cardiopulmonar (RCP) y la trasladaron en ambulancia al Hospital Victoria del Reino Unido.

Eran las diez de la noche cuando llegó con un paro cardíaco, y solo la RCP la mantenía con vida. En una sala de emergencia, la indujeron a un coma y la colocaron en una máquina de ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), que pasó 24 horas bombeando la sangre alrededor de su cuerpo y calentándola de nuevo.

Su familia mantenía una vigilia junto a la cama, temiendo lo peor. “La policía vino a la casa a buscarnos a mí ya su papá. Nos llevaron al hospital y nos dijeron que había estado en un accidente en el mar”, dijo Helen Adams, su madre. “Estábamos preparados para despedirnos. Toda la familia vino desde Manchester y nunca se apartó de ella”.

Shelby asombró a los médicos con su avance. Aunque aún sufre pérdida de memoria a corto plazo y adormecimiento en su lado izquierdo, está dispuesta a salvar vidas.

“Me alegro de estar aquí. Simplemente no puedo creerlo. Mi vida ha cambiado completamente. Ya no me siento como la misma persona. Me olvido de las cosas que he dicho. Me olvido de lo que voy a decir cuando hablo. Me siento conmocionada, feliz, y al mismo tiempo molesta", comentó al diario Daily Mail.

El voluntario Danny Sharratt, quien también ayudó a su rescate, se mostró emocionado al verla después de varias semanas. “Es maravilloso hablar con ella y verla tan bien. Conocer a la gente que hemos ayudado hace que todo el tiempo y el esfuerzo que asignamos a nuestros roles de voluntarios realmente valgan la pena".

Por su parte, Paul Little, oficial de la estación de la Guardia Costera que ayudó a guiar el bote salvavidas, y David Rigby, del Servicio de Ambulancias del Noroeste, coincidieron en que este testimonio es importante para valorar el milagro de la vida.