Alumno se grabó con una pistola de perdigones y se activó la alerta de tiroteo [VIDEO]

En el Fashion Institute of Technology de New York, Estados Unidos, estudiantes y personal entraron en pánico al ver un vídeo en Instagram en el cual uno de los alumnos compartía imágenes con una pistola.

“Tirador de la escuela, Gracias a dios es el viernes”, se pudo leer en la publicación e Instagram de Noah Lee, un estudiante de 22 años, quien subió un vídeo en el cual se le veía caminando por los pasillos de la escuela con un arma y el terrorífico mensaje.

La policía de New York cerró el lugar, cuando fue informada de la presencia de Noah en el campus del instituto en 227 West 27th St a las 17:45 horas aproximadamente, de acuerdo a la información de The Hollywood Reporter. La alerta “refugio en el lugar” fue activada hasta atrapar al joven.

"Los estudiantes de FIT notificaron a los oficiales de Seguridad Pública de un video publicado en las redes sociales que describe un compañero de estudios en una escalera con lo que parecía ser un arma", informó uno de los presentes al medio antes mencionado.

El Departamento de Policía de New York desplegó una cantidad importante de oficiales para iniciar el operativo y encontrar a Noah Lee. El medio CBS 2 New York compartió las publicaciones en Facebook e Instagram de los maestros y alumnos refugiados en aulas, armarios y el comedor principal.

La estudiante Gianna Ningsland manifestó que Lee estaba en clase cuando pidió al maestro salir antes porque no se sentía bien, minutos antes de publicar el terrible vídeo y unas imágenes con una máscara de gas.

Cerca de las 18:15 el joven fue atrapado en una tienda en Union Square de nombre Barnes and Noble. Noah Lee tenía el arma de perdigones y la mencionada máscara de gas.

La alerta de la escuela se detuvo cuando Noah Lee fue capturado. “Mi compañero de cuarto y yo nos estábamos volviendo locos”, señaló un estudiante al medio New York Post.

Noah Lee fue acusado por terrorismo, posesión criminal de una arma de fuego, y dos cargos por posesión criminal de un arma, informó un policía.

This kid was at FIT today and had us on lockdown, he is student. We are all safe and he has been arrested #fitnyc #shooter #fashioninstitute pic.twitter.com/xIzL1ngyZh