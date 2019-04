Víctima de bullying se suicida: “Mamá, me voy, me hacen la vida imposible” [VIDEO]

En Madrid, España, un estudiante de 16 años del instituto Ciudad de Jaén se lanzó desde el sexto piso de la vivienda donde vivía. Antes de suicidarse, el adolescente dejó una carta dirigida a su madre, donde revelaba que era víctima de bullying.

“Mamá, me voy, me roban, me hacen la vida imposible”, escribió en su despedida. Manifestó que el acoso escolar que recibía por parte de uno de sus compañeros era insoportable. Además, otro de los motivos que mencionaba para quitarse la vida era la ruptura de una relación amorosa con una chica en el 2016 en Galicia, España.

El muchacho había faltado tres días a su instituto. Aunque la idea le rondaba la cabeza, él dudó varias veces antes de lanzarse al vacío. Uno de sus vecinos lo vio cuando estaba a punto de saltar y llamó a la policía de España.

“Qué haces, qué haces, ten cuidado”, le gritó al adolescente. “Métete para dentro”, le dijo. Pero Andrés ya había saltado.

El menor se había mudado con su madre y su hermano hace algunos meses de Galicia, comunidad al norte de España. Según El Nacional, ya se había intentado suicidar en el 2016, por el desengaño amoroso.

La policía de Madrid, España, detuvo a un adolescente de 16 años, señalado como el estudiante que acosó a Andrés, en el Instituto de Educación Secundaria Ciudad de Jaén. Este jueves el joven se encontraba en las dependencias del Grupo de Menores de la Policía Nacional, a espera de que declare ante la Fiscalía.

Es el segundo caso en cuatro años en el que un estudiante del instituto Ciudad de Jaén, de España, se suicida acusando buylling. En el 2015, una estudiante que se quitó la vida también sufría de acoso escolar.