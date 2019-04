Liberaron a hombre que ayudó a morir a su esposa con enfermedad terminal [VIDEO]

En España, el debate sobre la eutanasia se ha reabierto debido a la historia de un hombre de 69 años que ayudó a su esposa, enferma en etapa terminal, a ponerle fin a su vida.

Ángel Hernández fue detenido esta semana por la Justicia de España por darle una sustancia para morir a su pareja, María José Carrasco, de 61 años. La mujer padecía una enfermedad terminal irreversible, esclerosis múltiple.

Sin embargo, la magistrada del Juzgado de Instrucción 36 acordó que se dejara en libertad al viudo, Ángel Hernández. Además, la fiscalía de España tampoco pidió medidas cautelares contra el hombre de 69 años.

Ángel Hernández está acusado de “cooperación al suicidio” de acuerdo a la agencia de noticias EFE. Él ha reconocido que ayudó a su esposa a morir, por voluntad expresa de ella. Maria José Carrasco no tenía miedo a la muerte, pero sí temor de que su pareja vaya a la cárcel por asistirla. Así, el matrimonio grabó un video, en el que ella manifiesta sus deseos de ponerle fin a su vida.

Debido a eso, la ayuda que el hombre de 69 años le brindó a su compañera ha sido calificado como un “acto de amor” por diversos medios de España. Además, la fallecida María José había sido una de las personas que reclamó la legalización de la eutanasia al Legislativo de España.

“Siempre me lo ha pedido, aunque estos últimos meses ha sido definitivos. Me lo pedía constantemente", aseguró su viudo, en España. “A mí ya no me llega la eutanasia, que llegue para los demás”, le habría dicho la mujer a su esposo, según recogió 20 minutos.

En España, la inducción al suicidio o la asistencia para morir están penadas con condenas desde los dos hasta los 10 años. Así, Ángel Hernández se enfrenta a una pena privativa de la libertad.

El Congreso de España mantiene bloqueado el proyecto de ley presentado por el Partido Socialista para la legalización de la eutanasia debido a que el Partido Popular y Ciudadanos piden continuamente la ampliación del plazo de enmiendas.