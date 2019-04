Joven notó que estaba embarazada solo 45 minutos antes de dar a luz

Emmalouise Leggate, una joven de 18 años residente de Glasgow, Estados Unidos, se fue a dormir como todas las noches hasta que de pronto la despertó "una patada de bebé". Sin imaginar nada, 45 minutos después, la joven alumbró a una pequeña.

Emmalouise no presentaba ninguna evidencia de estar embarazada y hasta había tomando anticonveptivos. No imaginaba que estaba embarazada por segunda vez.

Ella y su abuela, Louise Ford, de 63 años, fueron de inmediato a un hospital de Estados Unidos: el parto fue tan rápido que dio a luz en el estacionamiento.

Emmalouise contó al portal LadBible que jamás tuvo náuseas matutinas ni antojos de comida. De acuerdo a los médicos, este embarazo sin síntomas se debió a que el bebé estaba ubicado contra su columna vertebral.

Afortunadamente, la pequeña Ciara nació feliz y saludable, el 17 de julio del año pasado. Emmalouise y su novio Sean Lamont, de 19 años, se abrazaron como padres otra vez.

“No me había realizado una prueba de embarazo. Nada de nada”, explicó la joven y agregó: “los médicos no pudieron explicar por qué no tuve panza. Simplemente me dijeron que ella debía estar sentada en mi espalda baja y que es bastante común”.

La adolescente reveló que el parto fue rápido: "Nos estacionamos afuera del hospital y mi abuela me decía: Espere cinco minutos, ¿no puede simplemente esperar cinco minutos?, y simplemente no pude".

Su abuela contó que, cuando la enfermera llegó para ayudarla, Ciara ya había nacido. "Estaba tan orgullosa que no paraba de gritar y se jactaba de lo hermosa que era la bebé".

Emmalouise y su pequeña permanecieron en el hospital durante dos días.

"Definitivamente le contaré esto cuando crezca. Nos preocupaba muchas cosas, pero estaba completamente bien", señaló.

El joven matrimonio ha decidido tener otro pequeño, pero esta vez planificará su llegada.